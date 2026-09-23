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Ai là chủ chiếc két sắt 50kg đặt ở đường Cầu Đất, khẩn trương liên hệ công an SĐT 0916099995

| | Xã hội

Công an phường Lê Chân (TP Hải Phòng) đang tìm chủ sở hữu một chiếc két sắt được người dân phản ánh mang đến đặt tại một địa chỉ trên đường Cầu Đất nhưng không có người nhận.

Ngày 22/9, Công an phường Lê Chân cho biết đơn vị nhận được phản ánh của công dân về việc một chiếc két sắt được mang đến trước địa chỉ số 78 Cầu Đất, phường Lê Chân, Hải Phòng. Tuy nhiên, tại đây không có người tiếp nhận và chưa xác định được chủ sở hữu.

Công an phường Lê Chân tìm chủ sở hữu két sắt ở địa chỉ 78 Cầu Đất, Lê Chân. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Qua kiểm tra, chiếc két sắt mang nhãn hiệu PHILIPS, màu vàng nhạt, model SBX202-5C0, trọng lượng khoảng 50 kg, kích thước 50 x 42 x 36 cm.

Công an phường Lê Chân thông báo, đề nghị cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc biết thông tin về chủ sở hữu chiếc két sắt trên liên hệ với đơn vị để được xác minh, giải quyết theo quy định.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Minh Quang- Công an phường Lê Chân, số điện thoại 0916099995 hoặc Trực ban Công an phường Lê Chân: 0225376481.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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