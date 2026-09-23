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Fanpage giả mạo khách sạn giăng bẫy lừa tiền cọc du khách dự Lễ hội Thành Tuyên

| | Xã hội

Lợi dụng nhu cầu đặt phòng tăng cao dịp Lễ hội Thành Tuyên 2026 (tỉnh Tuyên Quang), nhiều trường hợp lập Fanpage giả mạo khách sạn để dụ du khách chuyển tiền cọc.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, lợi dụng nhu cầu đặt phòng lưu trú tăng cao trong dịp Lễ hội Thành Tuyên 2026, nhiều trường hợp đã lập Fanpage giả mạo khách sạn để tiếp cận du khách, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc.

Mới đây, một du khách lên kế hoạch tham quan lễ hội đã liên hệ đặt phòng qua Fanpage Facebook có tên và hình ảnh giống hệt một khách sạn lớn trên địa bàn. Fanpage này đưa ra mức giá ưu đãi, cung cấp thông tin đầy đủ và tư vấn nhiệt tình, khiến du khách suýt chuyển tiền đặt cọc.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện giao dịch, vị khách kiểm tra lại thông tin và phát hiện dấu hiệu bất thường nên tránh được việc trở thành nạn nhân.

Fanpage giả mạo cơ sở lưu trú, nhà hàng uy tín nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặt cọc của người dân và du khách. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Để tạo lòng tin, những người này sao chép hình ảnh, logo, địa chỉ, số điện thoại và nội dung giới thiệu từ Fanpage chính thức của khách sạn. Các tài khoản giả còn được sử dụng để tạo bình luận tích cực, đánh giá 5 sao, khiến Fanpage giả có vẻ uy tín.

Một số Fanpage còn chạy quảng cáo trả phí trên Facebook nhằm tiếp cận những người đang có nhu cầu du lịch, tìm kiếm phòng lưu trú.

Khi khách liên hệ, chúng thường tư vấn nhanh, đưa ra giá phòng thấp hơn thị trường và kèm theo các chương trình khuyến mãi được giới thiệu là có thời hạn. Khách sau đó được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước với lý do “giữ phòng”.

Sau khi nhận tiền, những tên này có thể gửi xác nhận đặt phòng giả. Tiếp đó, chúng viện nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền, chẳng hạn thông báo khách ghi sai nội dung chuyển khoản, cần thực hiện lại giao dịch để “kế toán xác nhận” và hoàn tiền.

Sau nhiều lần nhận tiền, chúng chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền. Nạn nhân thường chỉ phát hiện mình bị lừa khi đến khách sạn hoặc cơ sở dịch vụ, nhưng tại đây không có thông tin đặt phòng nào được ghi nhận.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền. Việc Fanpage có tên, hình ảnh, logo giống cơ sở kinh doanh thật hoặc có nhiều lượt tương tác, đánh giá tích cực không đủ để khẳng định đó là trang chính thức.

Khi phát hiện Fanpage có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, người dân cần sử dụng chức năng “Báo cáo” (Report) của Facebook, đồng thời lưu lại các bằng chứng liên quan như hình ảnh tin nhắn, thông tin tài khoản ngân hàng và phiếu giao dịch.

Trường hợp nghi ngờ hoặc đã trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, người dân cần nhanh chóng thu thập toàn bộ chứng cứ và báo cho Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tuyên Quang hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.


Viên Minh/VTC News

VTC News

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