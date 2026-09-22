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Nhiều tỉnh, thành sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp

| | Xã hội

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao khiến nhiều khu vực từ TP Huế đến Nam Bộ xuất hiện đợt mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/9), khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ nay đến ngày 25/9, hu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 25/9 mưa có xu hướng giảm dần.

Các nơi khác ở Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi to đến khoảng ngày 26/9; sau có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Nhiều tỉnh, thành sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 ngày 23/9

Thời tiết Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng TP. Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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