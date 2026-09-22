Giám đốc Sở Y tế Cà Mau thôi chức theo nguyện vọng cá nhân

Ngày 22/9, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh này về công tác cán bộ tại Sở Y tế.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ Cà Mau công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế, thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau đối với ông Nguyễn Chí Thanh, theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Chí Thanh (thứ 2 từ trái sang) nhận quyết định thôi giữ chức Giám đốc Sở Y tế Cà Mau theo nguyện vọng cá nhân. Ảnh CTV.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng ký quyết định giao ông Nguyễn Tấn Lực - Phó Giám đốc Sở Y tế giữ Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho đến khi bổ nhiệm giám đốc mới. Thời gian giao quyền tối đa là 12 tháng kể từ ngày quyết định giao quyền.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng quyết định ông Trần Quang Khóa - Phó Giám đốc Sở Y tế, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/10/2026.

Ông Nguyễn Chí Thanh (54 tuổi, quê xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau), có trình độ chuyên môn là bác sĩ chuyên khoa II, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, ông Thanh từng giữ chức vụ quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (cũ) trước khi sáp nhập tỉnh.