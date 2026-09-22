Từ 28/9, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp sau

Một thay đổi liên quan đến tài khoản định danh điện tử sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 9, khi Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử bắt đầu được áp dụng.

Theo quy định mới, từ ngày 28/9/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân trong trường hợp số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. Nghị định 320 được Chính phủ ban hành ngày 13/8 và có hiệu lực từ 28/9.

Điều này khiến thông tin về số điện thoại gắn với tài khoản VNeID trở thành một nội dung người dùng cần chủ động kiểm tra, đặc biệt với những trường hợp đã thay đổi số điện thoại trong thời gian qua nhưng chưa cập nhật thông tin.

Những tài khoản VNeID nào có thể bị khóa?

Theo quy định mới, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử khi số thuê bao di động mà công dân sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ. Quy định này được nêu tại nội dung sửa đổi Điều 15 của Nghị định 69/2024/NĐ-CP.

Từ ngày 28/9/2026, tài khoản định danh điện tử VNeID sẽ tự động bị khóa nếu số thuê bao di động sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)

Nhóm người dùng cần lưu ý gồm những người đã bỏ số điện thoại cũ nhưng tài khoản VNeID vẫn gắn với số này, đã chuyển quyền sử dụng SIM cho người khác hoặc đang sử dụng một thuê bao được đăng ký dưới tên của người khác.

Đối với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, công dân cũng phải sử dụng số thuê bao di động chính chủ trong quá trình đăng ký. Vì vậy, việc thay đổi số điện thoại nhưng không cập nhật thông tin có thể khiến dữ liệu giữa tài khoản định danh và thông tin thuê bao không còn thống nhất.

Ngoài trường hợp liên quan đến số điện thoại, quy định mới cũng nêu cơ chế tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản định danh điện tử tương ứng với trạng thái khóa hoặc mở khóa của căn cước điện tử.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP không chỉ điều chỉnh việc quản lý tài khoản định danh mà còn bổ sung nhiều quy định về cập nhật, chia sẻ và khai thác giấy tờ trên VNeID. Trong đó, giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng sẽ được khai thác, sử dụng theo quy định mà không phải yêu cầu người dân nộp hoặc xuất trình lại bản chính, bản sao giấy tờ đã có trên hệ thống trong các trường hợp thuộc phạm vi áp dụng.

Có thể kiểm tra số điện thoại ngay trên VNeID

Để hạn chế phát sinh vướng mắc khi quy định mới có hiệu lực, người dùng có thể chủ động kiểm tra những số điện thoại đang được tích hợp với tài khoản định danh điện tử.

Từ ngày 15/4/2026, theo hướng dẫn triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, người dân có thể kiểm tra, xác thực thông tin thuê bao di động thông qua ứng dụng VNeID. Dữ liệu được đối chiếu với thông tin cá nhân để xác định thuê bao đang được đăng ký và sử dụng.

Trên VNeID, sau khi đăng nhập, nếu ứng dụng hiển thị thông báo liên quan đến việc xác nhận thông tin thuê bao, người dùng chọn “Truy cập chức năng”, sau đó thực hiện bước xác thực bằng mật khẩu, vân tay hoặc khuôn mặt tùy thiết lập bảo mật trên thiết bị.

Tại giao diện tiếp theo, chọn “Số điện thoại” để xem danh sách các thuê bao được hệ thống hiển thị. Người dùng có thể mở từng yêu cầu tích hợp để kiểm tra thông tin chi tiết.

Nếu số điện thoại đang hiển thị đúng với số mình thực tế sử dụng, chọn “Đang sử dụng số thuê bao” rồi nhấn “Xác nhận”. Nếu số được hiển thị không phải số đang sử dụng, người dùng chọn “Không sử dụng số thuê bao” và xác nhận theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Tại giao diện tiếp theo, chọn "Số điện thoại" để xem các thuê bao được hệ thống hiển thị. Người dùng có thể chọn từng yêu cầu tích hợp để kiểm tra chi tiết thông tin của số điện thoại. (Ảnh chụp màn hình)

Nếu các dữ liệu hiển thị đều chính xác, người dùng có thể quay lại màn hình xác nhận thông tin và chọn "Xác nhận tích hợp tất cả thông tin". (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài cách xác thực theo thông báo trên màn hình chính, người dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể vào Ví giấy tờ > Số điện thoại để xem danh sách số điện thoại đã được tích hợp.

Việc kiểm tra này cũng giúp người dùng phát hiện những số điện thoại cũ không còn sử dụng nhưng vẫn được đăng ký bằng thông tin cá nhân của mình.

Nên kiểm tra trước ngày 28/9

Với những người đang sử dụng số điện thoại đã đăng ký chính chủ và thông tin trên VNeID trùng khớp, quy định mới không tạo ra yêu cầu phải đổi số điện thoại.

Ngược lại, những trường hợp đã đổi số, chuyển quyền sử dụng SIM hoặc đang dùng thuê bao đứng tên người khác nên kiểm tra lại thông tin trước ngày 28/9. Đây là nhóm có nguy cơ gặp vấn đề khi hệ thống thực hiện đối chiếu thông tin thuê bao với dữ liệu định danh theo quy định mới.

Trước hết, người dùng có thể vào VNeID > Ví giấy tờ > Số điện thoại để xem các thuê bao đang được tích hợp. Nếu phát hiện số điện thoại không còn sử dụng hoặc thông tin chưa chính xác, cần thực hiện các bước xác thực, cập nhật theo hướng dẫn tương ứng.

Đối với trường hợp đang sử dụng một số điện thoại nhưng thuê bao được đăng ký dưới tên người khác, việc kiểm tra trên VNeID là bước giúp người dùng nhận biết tình trạng dữ liệu của mình trước khi quy định mới có hiệu lực.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ 28/9/2026. Vì vậy, việc rà soát số điện thoại gắn với tài khoản VNeID trước thời điểm này giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình sử dụng tài khoản định danh điện tử và các giấy tờ, dịch vụ đã tích hợp trên ứng dụng.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ