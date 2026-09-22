Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Trần Thị Cẩm Hoa SN 1990

| | Xã hội

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Trần Thị Cẩm Hoa (SN 1990) thực hiện.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố do Trần Thị Cẩm Hoa (SN 1990, trú thôn 3, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện. Cơ quan điều tra đồng thời thông báo tìm các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Hoa để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 12/2025, khi đang làm nhân viên tín dụng tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, do cần tiền trả nợ cá nhân, Hoa đưa ra thông tin gian dối về việc mượn tiền để tất toán khoản vay ngân hàng, rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp để bán, sau đó sẽ hoàn trả tiền cho người cho vay.

Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Trần Thị Cẩm Hoa SN 1990 - Ảnh 1.

Chân dung Hoa. Ảnh: CA Đà Nẵng

Tin tưởng thông tin này, trong các ngày 29 và 30/12/2025, bà H.T.D. (trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã chuyển cho Hoa tổng cộng 3,63 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hoa không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ cá nhân. Sau đó, Hoa chỉ trả lại cho bà D. hơn 1,249 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Cẩm Hoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phê chuẩn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Trần Thị Cẩm Hoa liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Trương Công Sơn, số điện thoại 0935.345.227 để được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ điều tra các loại giao dịch chuyển tiền sau

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ điều tra các loại giao dịch chuyển tiền sau Nổi bật

Tất cả người dân sử dụng Zalo chú ý thông báo mới từ công an

Tất cả người dân sử dụng Zalo chú ý thông báo mới từ công an Nổi bật

Bổ nhiệm Phó Giám đốc công an Hải Phòng

Bổ nhiệm Phó Giám đốc công an Hải Phòng

07:38 , 22/09/2026
Công an thông báo tới tất cả những ai nhận tin nhắn Zalo, Messenger có nội dung sau

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận tin nhắn Zalo, Messenger có nội dung sau

07:15 , 22/09/2026
Hai anh em bị khởi tố vì mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân

Hai anh em bị khởi tố vì mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân

06:54 , 22/09/2026
Người từng mua sâm của Lê Thị Thanh Hằng SN 1992, chủ động liên hệ công an trước ngày 30/9

Người từng mua sâm của Lê Thị Thanh Hằng SN 1992, chủ động liên hệ công an trước ngày 30/9

06:50 , 22/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên