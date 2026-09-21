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Ai thấy Lý Kim Ta SN 1991 ở đâu, khẩn trương trình báo Công an nơi gần nhất

| | Xã hội

Công an An Giang truy tìm Lý Kim Ta - người bị xác định liên quan vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” hơn 386 triệu đồng của một công ty tại Phú Quốc.

Mới đây, ‎Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa phát đi Thông báo truy tìm Lý Kim Ta (sinh năm 1991, ngụ khu phố 3 Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) là đối tượng có liên quan trong vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Đối tượng truy tìm Lý Kim Ta. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, Lý Kim Ta là nhân viên Công ty TNHH Vận tải và Chuyển phát nhanh An Phú, địa chỉ tại số 228 đường 30/4, khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Trong quá trình làm việc tại Công ty An Phú, từ khoảng tháng 10/2025 đến tháng 3/2026, Lý Kim Ta bị xác định có hành vi chiếm đoạt số tiền trên 386 triệu đồng của công ty. Sau khi vụ việc bị phát hiện và công ty trình báo cơ quan Công an, Lý Kim Ta đã rời khỏi địa phương, hiện không rõ đang ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về nơi ở, nơi làm việc hoặc địa điểm Lý Kim Ta đang có mặt, thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (qua đồng chí Nguyễn Văn Hoàng Tươi, Điều tra viên, số điện thoại: 0788.79.2345) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trân trọng đề nghị người dân phối hợp, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, xác minh, góp phần nhanh chóng làm rõ vụ việc và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
trình báo công an

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