Khởi tố cựu kế toán trưởng Nguyễn Kỳ Trí SN 1983

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) chi biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Kỳ Trí (sinh năm 1983, trú tại ấp Trung Thành, xã An Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kỳ Trí. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2025, do kinh doanh thua lỗ và nợ nần nhiều người, Nguyễn Kỳ Trí (nguyên kế toán trưởng của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên) đã tự ý rút 1,6 tỷ đồng của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên (nay là Ban Quản lý dự án Khu vực I, tỉnh An Giang).

Số tiền này được Trí sử dụng vào việc trả nợ, tiêu xài cá nhân và mua vật liệu xây dựng làm công trình dân sinh do ông Trí thi công.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu, môi trường đang tiếp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT tỉnh An Giang