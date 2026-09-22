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Bổ nhiệm Phó Giám đốc công an Hải Phòng

| | Xã hội

Thượng tá Nguyễn Văn Đức - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc công an thành phố và biệt phái đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng.

Ngày 21/9, Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc công an TP Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - về việc bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Văn Đức - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, giữ chức vụ Phó Giám đốc công an TP Hải Phòng.

Công bố quyết định biệt phái có thời hạn thượng tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc công an TP Hải Phòng - đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng, kể từ ngày 22/9.

Ban Giám đốc công an Hải Phòng chúc mừng thượng tá Nguyễn Văn Đức.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc công an TP Hải Phòng - nhấn mạnh đây là sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng công an thành phố.

Giám đốc công an Hải Phòng mong muốn trên cương vị công tác mới thượng tá Nguyễn Văn Đức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của sĩ quan công an nhân dân, làm công tác biệt phái ở đơn vị mới, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, học hỏi, phát huy kinh nghiệm, sở trường công tác, nhất là công tác Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Văn Đức hứa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tâm, tận lực, không ngừng học hỏi, rèn luyện, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo công an thành phố và toàn thể cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Theo Nguyễn Hoàn

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