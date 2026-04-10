Đại tá Lê Hồng Hà làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Viên Minh/VTC News | 10-04-2026 - 15:20 PM | Xã hội

Đại tá Lê Hồng Hà, Trưởng phòng Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Hà, Trưởng phòng Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương và thực hiện quy trình bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Hà giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. (Ảnh: Cao Thiên)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Thượng tá Nguyễn Xuân Trung trong quá trình công tác tại Công an tỉnh Sơn La.

Thượng tá Nguyễn Xuân Trung luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Hồng Hà và Thượng tá Nguyễn Xuân Trung sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, giữ vững phẩm chất người cán bộ Công an Nhân dân.

Tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Xuân Trung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Hồng Hà bày tỏ sự xúc động, trân trọng trước sự quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La; đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La đã đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ và giúp đỡ trong suốt quá trình công tác.

Đại tá Lê Hồng Hà, sinh năm 1980, quê quán phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình làThạc sĩ Luật học, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Đại tá Lê Hồng Hà là Trưởng phòng Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

