Ông Lê Ngọc Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Theo Nguyễn Hoàn | 10-04-2026 - 13:59 PM | Xã hội

Sáng 10/4, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định 136 của Bộ Chính trị, chuẩn y ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 10/4, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự Thành ủy Hải Phòng. Dự hội nghị, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định 136 của Bộ Chính trị, chuẩn y ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ông Lê Ngọc Châu từng kinh qua nhiều chức vụ, đơn vị công tác.

Giai đoạn tháng 9/1991-12/2009, ông là cán bộ rồi giữ chức Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Từ tháng 1/2010-2/2019, ông giữ chức Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Tháng 3/2019-9/2019, ông giữ chức Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Từ tháng 10/2019-2/2022, ông giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 3/2022-7/2024, ông giữ chức Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an .

Tháng 8/2024-6/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Tháng 7/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Tháng 1/2026, ông giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Tháng 3/2026, được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 9/4/2026, ông được bầu giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2031.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

