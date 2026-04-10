Bộ Công an cảnh báo nóng liên quan đến các kỳ nghỉ trong tháng 4 này

Theo Thái Hà | 10-04-2026 - 12:01 PM | Xã hội

Tất cả người dân cần đặc biệt chú ý.

Ngày 9/4, Bộ Công an cho biết lợi dụng dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và kỳ nghỉ hè năm 2026, nhu cầu tìm kiếm vé máy bay, combo du lịch, khu du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng… của người dân tăng cao, các đối tượng lừa đảo tiếp tục đẩy mạnh hoạt động mạo danh các doanh nghiệp lữ hành, khu du lịch, nghỉ dưỡng… đăng tải thông tin nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo đó, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng gồm:

Thuê dịch vụ cấp tích xanh Facebook hoặc mua lại các tài khoản Facebook có tích xanh từ trước, đổi tên thành khu du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc các doanh nghiệp lữ hành có uy tín để tạo sự tin cậy cho người dân, chạy quảng cáo và đăng tải thông tin nhận đặt vé máy bay, phòng khách sạn…

Đưa ra thông tin chương trình du lịch hấp dẫn, quỹ vé, quỹ phòng còn nhiều với giá thành tương đồng với các cơ sở chính thống để tránh sự nghi ngờ từ người dân. Nhiều trang Facebook giả mạo đăng tải toàn bộ thông tin chính thống của cơ sở thật.

Yêu cầu người dân chuyển tiền trước để đặt cọc, sau đó cung cấp code đặt phòng giả mạo và yêu cầu nạn nhân thanh toán toàn bộ số tiền trước.

Qua đó, Bộ Công an cảnh báo:

Người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin của các tài khoản mạng xã hội rao bán hoặc quảng cáo về các combo du lịch, phòng nghỉ khách sạn, khu nghỉ dưỡng… Cần kiểm tra thông tin đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau: Facebook, Tiktok, website chính thống của doanh nghiệp, cơ sở lưu trú…

Kiểm tra tính minh bạch của các tài khoản mạng xã hội. Hầu hết các tài khoản giả mạo đều mới được thành lập hoặc mới được đổi tên và đăng bài quảng cáo trong thời gian ngắn. Người dân có thể dễ dàng kiểm tra thông tin này và không nên giao dịch với những tài khoản có dấu hiệu như trên.

Sau khi đã đặt cọc, cần check lại cụ thể thông tin về mã đặt phòng của mình. Liên hệ qua số điện thoại chính thống của các hãng hàng không, cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng… để kiểm tra mã của mình, kiểm tra mức độ uy tín của đại lý đặt vé, đặt phòng trước khi thanh toán toàn bộ số tiền.

Trình báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Khuất Việt Hùng nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

Ông Khuất Việt Hùng nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân Nổi bật

Nhóm học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 cốc trà sữa giá 1,7 triệu, shipper nói đã gọi lỡ hàng chục cuộc: Nhà trường lên tiếng

Nhóm học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 cốc trà sữa giá 1,7 triệu, shipper nói đã gọi lỡ hàng chục cuộc: Nhà trường lên tiếng Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Gia Huy sinh năm 1998

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Gia Huy sinh năm 1998

11:20 , 10/04/2026
Rào chắn thi công bủa vây, người Hà Nội chật vật trong ùn tắc

Rào chắn thi công bủa vây, người Hà Nội chật vật trong ùn tắc

10:59 , 10/04/2026
Ô tô Mercedes G63 tông cụ ông đi bộ sang đường tử vong ở Hà Nội

Ô tô Mercedes G63 tông cụ ông đi bộ sang đường tử vong ở Hà Nội

10:28 , 10/04/2026
CSGT TPHCM lưu ý người dân khi lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám

CSGT TPHCM lưu ý người dân khi lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám

10:09 , 10/04/2026

