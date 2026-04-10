Có bắt buộc lập tài khoản hộ kinh doanh không?

Có bắt buộc lập tài khoản mang tên hộ kinh doanh không?

Liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đặt câu hỏi: "Có bắt buộc lập tài khoản mang tên hộ kinh doanh không? Hay chỉ cần tách 1 tài khoản cá nhân để riêng cho thu chi của hộ kinh doanh?"

Khoản 4, Điều 13, Nghị định 68/2026/NĐ-CP: Quyền và trách nhiệm của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Không bắt buộc lập tài khoản mang tên hộ kinh doanh

Cục Thuế, Bộ Tài chính dẫn nội dung tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế tất cả các số tài khoản, số hiệu ví điện tử liên quan đến sản xuất, kinh doanh, không có quy định hộ kinh doanh bắt buộc phải thành lập tài khoản hộ kinh doanh.

Khuyến cáo hộ kinh doanh lập tài khoản quản lý dòng tiền minh bạch, chính xác

Tuy nhiên, Cục Thuế cũng hướng dẫn hộ kinh doanh nên dùng một tài khoản riêng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài khoản này nhằm quản lý dòng tiền minh bạch, chính xác, dễ dàng đối soát, giải trình nguồn gốc dòng tiền với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Từ đó đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh./.