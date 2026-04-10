Hiện trường vụ cụ ông tử vong sau va chạm với Mercedes G63 trên phố Hà Nội

Theo Lam Giang | 10-04-2026 - 14:56 PM | Xã hội

Chiếc ô tô nhãn hiệu Mercedes G63 màu đen 30B-888.XX đang lưu thông trên đường Đào Tấn hướng đi Kim Mã thì xảy ra va chạm với một cụ ông đi bộ sang đường.

Sáng 10/4, mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên phố Đào Tấn (phường Giảng Võ, Hà Nội) khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Nguồn tin trên VTV Online cho hay, khoảng 5 giờ 20 phút sáng cùng ngày, Công an phường Giảng Võ nhận tin báo trước tòa nhà Cục Văn thư lưu trữ nhà nước trên phố Đào Tấn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến cụ ông 91 tuổi tử vong.

Theo thông tin xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ô tô nhãn hiệu Mercedes G63 màu đen 30B-888.XX lưu thông trên đường Đào Tấn theo hướng đi Kim Mã. Khi đến trước cửa tòa nhà Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, chiếc Mercedes G63 xảy ra va chạm với ông D.N.O. (91 tuổi, trú tại Hà Nội) đang đi bộ qua đường. Cú va chạm khiến ông O. tử vong tại chỗ. Tài xế để lại phương tiện và rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh tại khu vực xảy ra tai nạn được ghi nhận sáng 10/4. (Ảnh: VTV Online)

Thông tin trên VietNamNet cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, Công an phường Giảng Võ phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nói trên.

