Tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trong tháng 10 chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 28/9

Lịch chi trả lương hưu tháng 10/2026 tại Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa thông tin về kế hoạch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 10/2026 cho người thụ hưởng trên địa bàn Thủ đô, áp dụng việc cơ quan BHXH chuyển tiền trực tiếp qua tài khoản cá nhân.

Thời gian chi trả lương hưu tháng 10/2026 tại Hà Nội:

Nhận qua tài khoản cá nhân (ATM): Thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của tháng, tức thứ Sáu, ngày 02/10/2026.

Nhận bằng tiền mặt: Cơ quan BHXH phối hợp với Bưu điện xây dựng phương án và tổ chức chi trả trực tiếp cho người hưởng tại các điểm chi trả ngay sau ngày 02/10/2026.

Tại kỳ chi trả tháng 9/2026, Hà Nội có hơn 608.270 người hưởng với tổng kinh phí trên 4.547 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ nhận tiền qua ATM đạt 99,64% (606.111 người với trên 4.510 tỷ đồng); tỷ lệ nhận tiền mặt chỉ còn 0,36% (2.168 người với hơn 36,65 tỷ đồng).

Lịch chi trả qua tài khoản cá nhân tại các địa phương khác

Theo điều phối của BHXH Việt Nam, thời gian chuyển tiền qua tài khoản cá nhân trong tháng 10/2026 được phân bổ theo 2 nhóm địa phương:

Nhóm chi trả vào ngày làm việc đầu tiên – Thứ Năm, ngày 01/10 (21 tỉnh, thành): TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau.

Nhóm chi trả vào ngày làm việc thứ hai – Thứ Sáu, ngày 2/10 (13 tỉnh, thành): Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đồng Tháp.

Người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH có tài khoản ngân hàng chủ động kiểm tra biến động số dư theo các mốc thời gian nêu trên; trường hợp nhận tiền mặt lưu ý theo dõi lịch chi tiết do Bưu điện địa phương niêm yết.

Bổ sung thêm phương thức chi trả lương hưu qua VNeID

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo cho biết, từ ngày 28/9/2026, người dân có thêm một phương thức nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản chi trả an sinh xã hội thông qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Phương thức mới góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong chi trả an sinh, hướng tới sự thuận tiện, an toàn, minh bạch; đồng thời, người thụ hưởng chưa sử dụng phương thức này vẫn được nhận chế độ theo các hình thức hiện hành.

Không bắt buộc nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID

Việc bổ sung phương thức chi trả qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội không đồng nghĩa tất cả người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH phải chuyển sang nhận tiền qua VNeID từ ngày 28/9/2026.

Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập Tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng hình thức khác theo quy định hiện hành.

Như vậy, nhận tiền qua VNeID là thêm một phương thức để người thụ hưởng lựa chọn phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình; quyền lợi chi trả vẫn được bảo đảm theo quy định.

Tài khoản tích hợp phải chính chủ

Khi lựa chọn nhận tiền qua VNeID, người dân có thể tích hợp một trong 3 loại tài khoản: tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động. Tài khoản được tích hợp phải là tài khoản chính chủ, có thông tin trùng khớp với thông tin trong tài khoản định danh điện tử.

Quy định này góp phần bảo đảm khoản tiền được chuyển đúng người thụ hưởng, tăng tính an toàn, chính xác và minh bạch trong quá trình chi trả.

Việc bổ sung Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID mở thêm lựa chọn nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội cho người dân, tạo thuận lợi trong tiếp nhận chính sách, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt.