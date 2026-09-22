El Nino đạt cường độ rất mạnh, nguy cơ hạn hán ở khu vực phía Nam rất cao

Dự báo viên Hồng An, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia chia sẻ về diễn biến của El Nino từ nay đến những tháng dầu năm 2027. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo viên Hồng An, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sau nhiều tuần liên tục duy trì ở trạng thái El Nino mạnh, bắt đầu từ tuần thứ 2 của tháng 9 năm 2026, El Nino chính thức đạt cường độ rất mạnh.

Nếu tính từ năm 1950 đến thời điểm hiện tại, có 6 lần El Nino đạt cường độ rất mạnh. Năm gần đây nhất El Nino đạt cường độ rất mạnh là năm 2015-2016. Đây là những năm gây ra tình trạng khô hạn và thiếu nước gay gắt ở các tỉnh Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

El Nino đã đạt cường độ rất mạnh, nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực phía Nam rất cao. (Ảnh minh hoạ: Hiền Mai)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2026, El Nino gần như chắc chắn duy trì với cường độ rất mạnh, khả năng sẽ đạt mức độ cực đại. Sau đó, sang đến những tháng đầu của năm 2027 (từ tháng 1-3), nhiều khả năng El Nino vẫn duy trì cường độ rất mạnh, mặc dù xác suất và cường độ có xu hướng giảm dần.

Cũng theo bà Hồng An, với diễn biến El Nino như trên, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam từ nay đến cuối năm 2026 khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Trong mùa đông năm 2026-2027, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường và tình hình rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện muộn hơn và ít hơn so với trung bình nhiều năm.

“Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt mưa từ nay đến cuối năm 2026 và rõ nhất là tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ cũng như Nam Bộ, mức thiếu hụt mưa phổ biến 20-40%. Ngoài ra, mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm.

Sang những tháng đầu năm 2027, tình trạng ít mưa, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn ở các tỉnh phía Nam sẽ dẫn đến nguy cơ hạn hán, thiếu hụt nước, xâm nhập mặn ở mức rất cao”, bà Hồng An thông tin.