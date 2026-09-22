Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tử hình Nguyễn Thành Nhã 52 tuổi

| | Xã hội

Nguyễn Thành Nhã có hành vi đánh chết người tình rồi mang thi thể đi hơn 70km để phi tang.

Ngày 22/9, báo Tiền Phong đưa tin, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nhã (52 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng) mức án tử hình về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình; đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 400 triệu đồng.

Theo cáo trạng mà báo Tuổi Trẻ đăng tải, cuối năm 2024, trong thời gian hành nghề chữa bệnh đau nhức xương khớp tại xã Khánh Hưng, Nhã nảy sinh tình cảm với chị Đ. và cả hai thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng tại xã Đức Hòa. Đến giữa năm 2025, giữa hai người liên tục nảy sinh mâu thuẫn do Nhã ghen tuông.

Tử hình Nguyễn Thành Nhã 52 tuổi - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Nhã tại tòa. Ảnh: TPO

Tối 29/8/2025, phát hiện chị Đ. liên lạc với người đàn ông khác, Nhã to tiếng cự cãi. Khi bị chị Đ. cầm dao chém, Nhã dùng khúc gỗ đánh trả khiến nạn nhân ngã xuống sàn tử vong.

Khoảng 1h sáng 30/8/2025, Nhã bỏ thi thể người tình vào bao nylon, dùng xe máy chở đi hơn 70km đến khu vực bờ kênh, rừng tràm thuộc xã Bình Hiệp để phi tang. Rạng sáng hôm sau, đối tượng quay lại phòng trọ lấy xe máy của nạn nhân đem cầm cố lấy 4,5 triệu đồng rồi vứt bỏ các vật dụng liên quan. Đến sáng 6/9/2025, sau khi kể lại sự việc cho em gái, Nhã được gia đình đưa đến công an đầu thú.

HĐXX nhận định hành vi của Nhã có tính chất côn đồ, thực hiện tội phạm một cách man rợ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và không còn khả năng cải tạo nên đã quyết định loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Theo Chi Chi (Tổng hợp)

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 28/9, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp sau

Từ 28/9, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp sau Nổi bật

751 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất tháng 9

751 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất tháng 9 Nổi bật

XSMN 22/9 - Kết quả XSMN ngày 22/9/2026 - Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9

XSMN 22/9 - Kết quả XSMN ngày 22/9/2026 - Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9

17:15 , 22/09/2026
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

16:42 , 22/09/2026
‘Mồi nhử’ lợi nhuận khủng trong vụ án Công ty Capital Clearance Việt Nam

‘Mồi nhử’ lợi nhuận khủng trong vụ án Công ty Capital Clearance Việt Nam

16:15 , 22/09/2026
Công an thông báo đến tất cả người dân nhận được tin nhắn, cuộc gọi có nội dung sau trong dịp Tết Trung thu

Công an thông báo đến tất cả người dân nhận được tin nhắn, cuộc gọi có nội dung sau trong dịp Tết Trung thu

16:04 , 22/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên