Tử hình Nguyễn Thành Nhã 52 tuổi

Ngày 22/9, báo Tiền Phong đưa tin, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nhã (52 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng) mức án tử hình về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình; đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 400 triệu đồng.

Theo cáo trạng mà báo Tuổi Trẻ đăng tải, cuối năm 2024, trong thời gian hành nghề chữa bệnh đau nhức xương khớp tại xã Khánh Hưng, Nhã nảy sinh tình cảm với chị Đ. và cả hai thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng tại xã Đức Hòa. Đến giữa năm 2025, giữa hai người liên tục nảy sinh mâu thuẫn do Nhã ghen tuông.

Nguyễn Thành Nhã tại tòa. Ảnh: TPO

Tối 29/8/2025, phát hiện chị Đ. liên lạc với người đàn ông khác, Nhã to tiếng cự cãi. Khi bị chị Đ. cầm dao chém, Nhã dùng khúc gỗ đánh trả khiến nạn nhân ngã xuống sàn tử vong.

Khoảng 1h sáng 30/8/2025, Nhã bỏ thi thể người tình vào bao nylon, dùng xe máy chở đi hơn 70km đến khu vực bờ kênh, rừng tràm thuộc xã Bình Hiệp để phi tang. Rạng sáng hôm sau, đối tượng quay lại phòng trọ lấy xe máy của nạn nhân đem cầm cố lấy 4,5 triệu đồng rồi vứt bỏ các vật dụng liên quan. Đến sáng 6/9/2025, sau khi kể lại sự việc cho em gái, Nhã được gia đình đưa đến công an đầu thú.

HĐXX nhận định hành vi của Nhã có tính chất côn đồ, thực hiện tội phạm một cách man rợ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và không còn khả năng cải tạo nên đã quyết định loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.