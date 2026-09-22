Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 1,3 tỷ đồng của người phụ nữ

| | Xã hội

Điều tra giao dịch chuyển khoản 1,3 tỷ đồng của người phụ nữ, công an đã khởi tố nam thanh niên SN 1992.

Công an phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội vừa kịp thời xác minh, làm rõ vụ việc một công dân chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản người khác nhưng không được hoàn trả; vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố theo quy định.

Chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng, người nhận không hoàn trả

Ngày 26/8/2026, chị H.T.B.P (SN 1976, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội) đến Công an phường Phú Thượng trình báo về việc ngày 13/7/2026, trong quá trình giao dịch chuyển khoản tiền ngân hàng, chị đã chuyển nhầm số tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.T.A (SN 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 1,3 tỷ đồng của người phụ nữ: Khởi tố nam thanh niên SN 1992 - Ảnh 1.

Đối tượng N.T.A tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Nội

Sau khi phát hiện chuyển nhầm, chị P. đã liên hệ, đề nghị N.T.A hoàn trả số tiền. Tuy nhiên, người này không thực hiện việc hoàn trả mà đã sử dụng số tiền trên để đánh bạc tại một casino ở Campuchia, dẫn đến không còn khả năng hoàn trả.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Phú Thượng khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc dòng tiền, người nhận và quá trình sử dụng số tiền sau khi được chuyển vào tài khoản.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Phú Thượng đã triệu tập N.T.A đến làm việc. Tại cơ quan Công an, N.T.A khai nhận hành vi liên quan đến số tiền 1,3 tỷ đồng. Ngày 11/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can N.T.A về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Công an phường Phú Thượng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cẩn trọng khi chuyển tiền, không tự ý sử dụng tiền chuyển nhầm

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi thực hiện giao dịch; đồng thời lưu giữ đầy đủ thông tin, chứng từ liên quan đến giao dịch chuyển khoản.

Khi phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý. Trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, không tự ý sử dụng, chuyển tiếp hoặc chiếm giữ số tiền; cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xác minh, hoàn trả cho chủ sở hữu theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch chuyển khoản, nhất là những giao dịch có giá trị lớn, tránh để xảy ra sai sót và những hệ lụy pháp lý đáng tiếc.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 28/9, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp sau

Từ 28/9, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp sau Nổi bật

751 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất tháng 9

751 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất tháng 9 Nổi bật

Công an cảnh báo chiêu lừa đảo chiếm quyền điện thoại từ tin nhắn Zalo, người dùng cần cảnh giác

Công an cảnh báo chiêu lừa đảo chiếm quyền điện thoại từ tin nhắn Zalo, người dùng cần cảnh giác

14:36 , 22/09/2026
Bắt TikToker Phan Nhi Beauty Phan Kim Nhi 1989

Bắt TikToker Phan Nhi Beauty Phan Kim Nhi 1989

14:11 , 22/09/2026
Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở Trung ương và địa phương

Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở Trung ương và địa phương

14:01 , 22/09/2026
Đại tá Lê Công Anh làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM

Đại tá Lê Công Anh làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM

13:53 , 22/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên