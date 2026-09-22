751 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất tháng 9

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 12/7 đến 15/9/2026.

Theo thông báo đăng ngày 18/9, thông qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 603 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ. Danh sách biển số, thời gian và hành vi vi phạm được cơ quan chức năng công khai để chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu và thực hiện xử lý theo quy định như sau:

Danh sách các phương tiện vi phạm (Ảnh: Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng)

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cũng công bố 148 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội, được ghi nhận từ ngày 7/9 đến ngày 13/9/2026.

Trong số này, hệ thống camera giám sát phát hiện 12 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Danh sách gồm:

Đáng chú ý, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Hưng Yên ghi nhận 123 lượt phương tiện chạy quá tốc độ, trong đó có 40 ô tô và 83 mô tô.

Ngoài ra, camera giám sát còn phát hiện 13 lượt phương tiện quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Như vậy, 3 nhóm vi phạm được Hưng Yên công bố gồm 12 lượt không chấp hành đèn tín hiệu, 123 lượt chạy quá tốc độ và 13 lượt quay đầu tại nơi cấm. Tổng cộng là 148 lượt phương tiện (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an Hưng Yên)

Cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ đơn vị chức năng để giải quyết theo quy định. Việc công khai biển số nhằm tạo điều kiện để người dân tra cứu, xác định thông tin và thực hiện nghĩa vụ xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến nghị theo dõi các kênh thông tin chính thức của lực lượng Cảnh sát giao thông để cập nhật tình hình trật tự, an toàn giao thông, tra cứu thủ tục và phản ánh các vấn đề liên quan.