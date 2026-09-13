Danh sách 1.053 lượt phạt nguội, chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 11/9/2026 đã công bố danh sách phạt nguội trong thời gian từ ngày 15/8/2026 đến ngày 27/8/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 1.053 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong số đó, nhiều nhất là lỗi không đội mũ bảo hiểm với 597 trường hợp, vi phạm vạch kẻ đường với 236 trường hợp; Dừng, đỗ sai: 113 trường hợp; Vượt đèn đỏ: 84 trường hợp; Rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm: 23 trường hợp...

Danh sách cụ thể tra cứu TẠI ĐÂY

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Cách tra cứu phạt nguội mới nhất

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168