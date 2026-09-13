Ra quyết định khởi tố Phạm Thị Huấn SN 1986

Ngày 10/9/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Huấn,sinh năm 1986, trú tại thôn Ngầu 3, xã Võ Lao, tỉnh Lào Caivề tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn sử dụng hình ảnh, video về tài sản của người khác, giới thiệu là tài sản của mình, trực tiếp dẫn người mua đi xem rồi nhận tiền đặt cọc. Bằngcách đó, Huấn đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiềunạn nhân với tổng số tiền 208 triệu đồng.

Khoảng tháng 8/2025 đến tháng 6/2026, thông qua mạng xã hội Facebook, Phạm Thị Huấn sử dụng các tài khoản “Minh Minh” và “Huấn Huấn” tham gia các hội nhóm “Hội mua bán gỗ keo, mỡ, tạp Miền Bắc”, “Hội mua bán gỗ xoan, mỡ, bồ đề Bảo Thắng”.

Thông qua các hội nhóm này, Huấn làm quen với những người có nhu cầu mua bán cây làm gỗ bóc. Nắm được nhu cầu của người mua, Huấn đưa ra thông tin về nhiều đồi cây và giới thiệu đây là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.

Tuy nhiên, thực tế Huấn không sở hữu bất kỳ đồi cây nào có thể làm gỗ bóc.

Để tạo dựng lòng tin, Huấn sử dụng hình ảnh, video clip về các đồi cây rồi gửi cho những người có nhu cầu mua. Không chỉ giao dịch qua mạng xã hội, Huấn còn hẹn gặp trực tiếp, dẫn người mua đến tận các đồi cây để xem thực tế.

Những đồi cây này thuộc quyền sở hữu của một số người dân tại khu vực xã Võ Lao. Dù không phải chủ sở hữu, Huấn vẫn đứng ra giao dịch, thỏa thuận bán các đồi cây với giá từ 27 triệu đồng đến 105 triệu đồng.

Sau khi người mua đồng ý, Huấn yêu cầu đặt cọc từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Lợi dụng sự tin tưởng của người mua, Huấn nhận tiền rồi chiếm đoạt. Với phương thức, thủ đoạn trên, đến nay xác định Huấn đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 9 người, tổng số tiền 208 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý trong thủ đoạn của Huấn là đối tượng không chỉ đưa ra thông tin gian dối trên mạng xã hội mà còn sử dụng chính tài sản của người khác để làm “bằng chứng” tạo lòng tin.

Việc được trực tiếp dẫn đến đồi cây, tận mắt xem tài sản khiến người mua dễ tin rằng người giao dịch là chủ sở hữu hoặc có quyền bán tài sản. Tuy nhiên, việc một người biết vị trí, có hình ảnh hoặc trực tiếp dẫn người mua đi xem tài sản hoàn toàn không chứng minh người đó có quyền sở hữu, quyền định đoạt đối với tài sản.

Ảnh: CA Lào Cai