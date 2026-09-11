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Khởi tố lễ tân Nguyễn Thùy Trang SN 1989

| | Xã hội

Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Thùy Trang tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên nhưng không có việc làm ổn định.

Công an tỉnh Lào Cai ngày 11/9/2026 cho biết, ngày 06/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1989, nơi thường trú: Xóm Vải, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (nay là xóm 6, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Thùy Trang tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên nhưng không có việc làm ổn định. Trong thời gian sinh sống và làm thuê tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai (cũ) từ tháng 9/2020 đến tháng 01/2022, Trang lấy tên giả là An, tự giới thiệu bản thân là "bác sĩ quốc tế" để tạo dựng lòng tin nhằm tiếp cận các cá nhân có nhu cầu giao dịch bất động sản.

Khởi tố lễ tân Nguyễn Thùy Trang SN 1989- Ảnh 1.

Công an đọc các quyết định với bị can - Ảnh: Công an Lào Cai

Khi biết nhiều người có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ("bìa đỏ") tại địa phương, Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Đối tượng tự nhận có mối quan hệ thân thiết với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sa Pa (cũ), khẳng định có thể giúp làm thủ tục cấp "bìa đỏ" và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở. Tin lời Trang, 4 bị hại tại địa bàn thị xã Sa Pa đã chuyển cho đối tượng tổng số tiền 312 triệu đồng.

Thực tế, Trang không có bất kỳ mối quan hệ nào và cũng không nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng. Sau khi nhận tiền, đối tượng sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân, viết giấy nhận nợ để trì hoãn rồi bỏ trốn, tắt điện thoại và khóa tài khoản ngân hàng. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Trang liên tục thay đổi chỗ ở và làm thuê qua loạt tỉnh thành từ Hòa Bình, Quảng Nam (Hội An), Lâm Đồng (Bảo Lộc) cho đến Thanh Hóa. Trong suốt quá trình này, đối tượng không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục cấp căn cước công dân và không cập nhật định danh điện tử theo quy định.

Khởi tố lễ tân Nguyễn Thùy Trang SN 1989- Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Thùy Trang tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Lào Cai

Ngày 05/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, triệu tập Trang khi đối tượng đang làm lễ tân cho một homestay tại xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thùy Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung tố cáo khác liên quan đến việc Trang góp vốn mua bán đất và lập công ty chung với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
Khởi tố lễ tân

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