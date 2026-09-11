Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Mạnh 24 tuổi

Ngày 08/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi, ĐKTT: xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ phát hiện Nguyễn Văn Mạnh có dấu hiệu buôn bán các sản phẩm thuốc lá điện tử tại địa chỉ 11F5, Khu vực 8, phường Tân An. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ tổng cộng 3.590 sản phẩm, gồm máy hút thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử dùng một lần và các loại tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.

Điều tra viên tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: CA Cần Thơ

Kết quả giám định xác định toàn bộ số sản phẩm thu giữ là thuốc lá điện tử và dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử, thuộc nhóm hàng hóa bị cấm kinh doanh, buôn bán theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm được xác định hơn 700 triệu đồng. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Mạnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, làm rõ nguồn cung cấp, phương thức tiêu thụ và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên, cần nâng cao nhận thức, không sử dụng, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc tiếp tay cho việc tiêu thụ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trái quy định. Theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 09/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong tình hình mới, các hành vi vi phạm liên quan đến những sản phẩm này đang được các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm.

Gần 3.600 sản phẩm thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CA Cần Thơ