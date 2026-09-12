Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, khởi tố Giám đốc Trình Thị Nguyệt SN 1973

| | Xã hội

Trình Thị Nguyệt lợi dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vượng Bình Minh để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can Trình Thị Nguyệt về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” sau khi xác định đối tượng lợi dụng danh nghĩa giám đốc doanh nghiệp để bán trái phép hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Trình Thị Nguyệt, sinh năm 1973, trú tại thành phố Hà Nội, lợi dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vượng Bình Minh để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Mặc dù không có hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực tế, Nguyệt vẫn thực hiện việc bán hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác. Qua đó, đối tượng thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 8/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trình Thị Nguyệt về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đồng thời tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của Trình Thị Nguyệt để thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan, phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn; tuyệt đối không mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép để hợp thức hóa các giao dịch không phát sinh trên thực tế. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to trong 4 ngày liên tiếp

Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to trong 4 ngày liên tiếp Nổi bật

Hàng loạt tổ công tác toả đi các tỉnh thành, bắt Đỗ Hoàng Phương SN 1989, tịch thu nhiều sổ đỏ, sổ hồng giả

Hàng loạt tổ công tác toả đi các tỉnh thành, bắt Đỗ Hoàng Phương SN 1989, tịch thu nhiều sổ đỏ, sổ hồng giả Nổi bật

XSMN 12/9 - Kết quả XSMN ngày 12/9/2026 - Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 9

XSMN 12/9 - Kết quả XSMN ngày 12/9/2026 - Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 9

17:16 , 12/09/2026
Mức phạt lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên mới nhất

Mức phạt lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên mới nhất

17:00 , 12/09/2026
Tất cả người dân có thường trú, tạm trú chú ý thông báo mới nhất từ công an

Tất cả người dân có thường trú, tạm trú chú ý thông báo mới nhất từ công an

16:32 , 12/09/2026
Pho tượng người đàn ông tai to trôi dạt vào bãi biển Cửa Lò

Pho tượng người đàn ông tai to trôi dạt vào bãi biển Cửa Lò

16:08 , 12/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên