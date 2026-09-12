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Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to trong 4 ngày liên tiếp

| | Xã hội

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 13 đến ngày 16/9, Bắc Bộ và Trung sẽ xảy ra mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (11/9), khu vực Hà Tĩnh, từ TP Huế đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Mưa lớn tại khu vực Trung Bộ còn kéo dài và diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp trên Biển Đông và địa hình đón gió.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ đêm 13/9 và ngày 14/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to trong 4 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: VTC News).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 ngày 12/9

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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