Tất cả người dân tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển khoản trong các trường hợp sau

Công an TP Hà Nội vừa phát cảnh báo cho biết, hiện nay, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đáng chú ý, các đối tượng triệt để lợi dụng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ Deepfake, DeepVoice, mạng xã hội, ngân hàng số và thanh toán điện tử để tạo dựng lòng tin, đánh vào tâm lý chủ quan của người dân nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an cảnh báo 25 kịch bản lừa đảo phổ biến hiện nay, tập trung vào 5 nhóm thủ đoạn chính mà người dân cần đặc biệt lưu ý.

Nhóm 1: Mạo danh cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt tài sản

Các đối tượng giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, nhà trường, bệnh viện, cơ quan bảo hiểm xã hội, điện lực, viễn thông hoặc sử dụng tin nhắn Brandname giả mạo để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu tài khoản hoặc chuyển tiền với các lý do như "xác minh thông tin", "xử lý vi phạm", "thanh toán nợ cước", "nhận hoàn tiền", "nộp phạt nguội"...

Nhóm 2: Lừa đảo bằng công nghệ AI, Deepfake, DeepVoice

Lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, các đối tượng tạo hình ảnh, video, giọng nói giả mạo người thân, bạn bè hoặc lãnh đạo cơ quan để vay tiền, yêu cầu chuyển khoản khẩn cấp. Một số trường hợp còn gọi điện thu thập mẫu giọng nói nhằm phục vụ cho việc giả mạo, lừa đảo trong tương lai.

Nhóm 3: Lừa đảo đầu tư tài chính và tuyển dụng việc làm

Các đối tượng đăng quảng cáo "việc nhẹ lương cao", tuyển cộng tác viên trực tuyến hoặc mời tham gia đầu tư chứng khoán, tiền số, ngoại hối với cam kết lợi nhuận hấp dẫn. Ban đầu, chúng cho rút tiền để tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ nạp số tiền lớn rồi chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Nhóm 4: Lừa đảo trong hoạt động mua bán trực tuyến

Thủ đoạn phổ biến là sử dụng biên lai chuyển khoản giả, giả danh người mua hoặc người bán để yêu cầu đặt cọc trước, lợi dụng các giao dịch thương mại điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản của cả người mua và người bán.

Nhóm 5: Đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền điều khiển thiết bị

Các đối tượng phát tán đường link giả mạo, mã QR độc hại, ứng dụng chứa mã độc hoặc phần mềm điều khiển từ xa để chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, thu thập thông tin cá nhân và tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Chủ động phòng ngừa, bảo vệ bản thân trên không gian mạng

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, lực lượng Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không chuyển tiền khi chưa xác minh chính xác danh tính người nhận; không truy cập đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ.

Cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật kiến thức về an toàn thông tin, chủ động nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo trên không gian mạng, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.