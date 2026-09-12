Từ 5/10/2026, nhóm đối tượng này được nhận 1.350.000 đồng/tháng

Từ ngày 5/10/2026, theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, một số đối tượng thuộc các trường hợp được quy định sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng ở mức 1.350.000 đồng/người.

CÂU HỎI 1: Mức trợ cấp 1,35 triệu đồng/tháng áp dụng từ 05/10/2026 dành cho nhóm đối tượng nào?

A. Toàn bộ trẻ dưới 04 tuổi ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

B. Trẻ dưới 04 tuổi mất nguồn nuôi dưỡng hoặc nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo. ✔

C. Trẻ từ 04 đến dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc.

D. Người khuyết tật nặng và người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên.

Đáp án đúng: B. Trẻ dưới 04 tuổi mất nguồn nuôi dưỡng hoặc nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

Lời giải thích: Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức 1,35 triệu đồng/tháng áp dụng cho trẻ dưới 04 tuổi bị mất nguồn nuôi dưỡng (mồ côi, cha mẹ đi tù, mất tích...) hoặc trẻ nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

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CÂU HỎI 2: Mức trợ cấp 1,35 triệu đồng/tháng dành cho trẻ dưới 04 tuổi được tính theo công thức nào?

A. Mức chuẩn 540.000 đồng/tháng x hệ số 2,5. ✔

B. Mức lương cơ sở x hệ số 1,0.

C. Mức chuẩn hộ nghèo nông thôn x hệ số 1,5.

D. Mức chuẩn 540.000 đồng/tháng x hệ số 1,5.

Đáp án đúng: A. Mức chuẩn 540.000 đồng/tháng x hệ số 2,5.

Lời giải thích: Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng. Đối với trẻ dưới 04 tuổi thuộc diện đặc thù, hệ số trợ cấp là 2,5 (540.000 x 2,5 = 1.350.000 đồng).

Nghị định 335 quy định những nhóm trẻ em dưới 4 tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng với mức 1.350.000 đồng. (Ảnh: Luật Việt Nam)

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CÂU HỎI 3: Trường hợp nào dưới đây trẻ em dưới 04 tuổi ĐỦ ĐIỀU KIỆN nhận trợ cấp 1,35 triệu đồng/tháng?

A. Cha hoặc mẹ thất nghiệp, không có nguồn thu nhập.

B. Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù. ✔

C. Trẻ sống cùng cha mẹ nhưng thuộc hộ cận nghèo.

D. Cha hoặc mẹ là người khuyết tật nhẹ còn khả năng lao động.

Đáp án đúng: B. Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù.

Lời giải thích: Trẻ dưới 04 tuổi nhận trợ cấp khi bị mất nguồn nuôi dưỡng từ cha mẹ (cha mẹ chết, mất tích, hoặc đang đi tù/ở cơ sở bắt buộc). Việc cha mẹ thất nghiệp hay thuộc hộ cận nghèo không đủ điều kiện hưởng.

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CÂU HỎI 4: Trẻ em đang nhận trợ cấp theo quy định cũ bắt đầu được áp dụng mức điều chỉnh từ thời điểm nào?

A. Từ ngày 01/01/2026.

B. Từ ngày 01/07/2026. ✔

C. Từ ngày 05/10/2026 khi Nghị định có hiệu lực.

D. Từ ngày 01/01/2027.

Đáp án đúng: B. Từ ngày 01/07/2026.

Lời giải thích: Mặc dù Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/10/2026, quy định chuyển tiếp cho phép nhóm trẻ em đang thụ hưởng được áp dụng mức trợ cấp mới (810.000 đồng/tháng) tính ngược từ ngày 01/07/2026.

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CÂU HỎI 5: Trẻ từ đủ 16 tuổi sống tại cơ sở trợ giúp xã hội được tiếp tục nuôi dưỡng khi đáp ứng điều kiện gì?

A. Đang học liên tục ở cấp phổ thông, học nghề hoặc đại học văn bằng 1. ✔

B. Đã học xong THCS và đi làm tại địa phương.

C. Tham gia các khóa học ngắn hạn dưới 03 tháng.

D. Tự động chấm dứt chế độ nuôi dưỡng khi đủ 16 tuổi.

Đáp án đúng: A. Đang học liên tục ở cấp phổ thông, học nghề hoặc đại học văn bằng 1.

Lời giải thích: Theo Điều 23 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, đối tượng từ đủ 16 tuổi tại cơ sở trợ giúp xã hội nếu tiếp tục học phổ thông, học nghề hoặc đại học văn bằng 1 liên tục thì được tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến khi kết thúc khóa học.