Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kiều Nga SN 1972

| | Xã hội

Nguyễn Thị Kiều Nga là đối tượng có 04 tiền án, tiếp tục trộm cắp tài sản.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Kiều Nga (sinh năm 1972, ngụ ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Kiều Nga SN 1972 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Kiều Nga (ảnh: Phan Giang). Ảnh: CA An Giang

Ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Kiều Nga SN 1972 - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án (ảnh: Phan Giang). Ảnh: CA An Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 07 giờ ngày 10/9/2026, Nguyễn Thị Kiều Nga điều khiển xe đạp đến khu vực chợ Dương Đông, thuộc khu phố 4 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để đi chợ. Khi đến một sạp bán trái cây, Nga phát hiện chủ sạp để chiếc túi màu đen phía sau lưng và đang bận bán hàng cho khách nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Nga đi vào sạp giả vờ mua hàng rồi lén lút lấy trộm chiếc túi, bên trong có hơn 66 triệu đồng tiền Việt Nam, 02 chiếc nhẫn, 01 chiếc lắc tay và 02 chiếc vòng tay bằng vàng. Phát hiện mất tài sản, bị hại trình báo cơ quan Công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nga là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên mời về làm việc. Qua đấu tranh, Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi và giao nộp số tài sản đã lấy trộm cho cơ quan điều tra. Được biết, Nga từng có 04 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong án phạt tù ngày 20/01/2023 và chưa được xóa án tích.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an kiểm tra nhiều nhân viên tại sân bay ngay trong giờ làm việc

Công an kiểm tra nhiều nhân viên tại sân bay ngay trong giờ làm việc Nổi bật

Từ 28/9/2026, người hưởng lương hưu có thể nhận tiền qua VNeID nếu đáp ứng 3 điều kiện này

Từ 28/9/2026, người hưởng lương hưu có thể nhận tiền qua VNeID nếu đáp ứng 3 điều kiện này Nổi bật

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện ủy quyền công việc cho cấp phó

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện ủy quyền công việc cho cấp phó

08:40 , 12/09/2026
Người từng chuyển khoản vào các tài khoản VPBank, Agribank, Vietcombank dưới đây, khẩn trương đến Công an trình báo

Người từng chuyển khoản vào các tài khoản VPBank, Agribank, Vietcombank dưới đây, khẩn trương đến Công an trình báo

08:26 , 12/09/2026
Áp thấp nhiệt đới hình thành, hướng về miền Trung

Áp thấp nhiệt đới hình thành, hướng về miền Trung

07:56 , 12/09/2026
Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

07:36 , 12/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên