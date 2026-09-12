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Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

| | Xã hội

Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề xuất cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 7 ngày liên tục, từ 4/2/2027 đến hết 10/2/2027.

Tại họp báo Bộ Nội vụ chiều 11/9, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên cho biết, Bộ Nội vụ vừa có tờ trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 gửi Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ).

Bộ Nội đề xuất Chính phủ nghỉ Tết 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm ngày 4/2/2027 Dương lịch (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi) ”, bà Quyên nói.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, phương án được đề xuất trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, đơn vị, đồng thời tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thời gian di chuyển và chuẩn bị đón Tết.

Đối với người lao động trong khối doanh nghiệp, bà Quyên nêu rõ, người sử dụng lao động có thể lựa chọn một trong hai phương án: nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Việc cho phép lựa chọn nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp bố trí lịch nghỉ phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, bà Nguyễn Thị Quyên cho biết Bộ Nội vụ đã báo cáo Chính phủ và đang chờ ý kiến.

Theo bà Quyên, nội dung này được Bộ Nội vụ đưa vào tờ trình gửi Chính phủ cùng với phương án nghỉ lễ, Tết.

Anh Văn/VTC News

VTC News

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