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Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Hồng Diễm sinh năm 1989

| | Xã hội

Bị can Phạm Thị Hồng Diễm bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Hồng Diễm (sinh năm 1989, cư trú ấp Tân Long, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ kết quả điều tra, từ năm 2019 đến năm 2024, Diễm tổ chức và rủ rê người dân ở địa phương tham gia chơi hụi.

Lợi dụng lòng tin của các hụi viên, đối tượng đã đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại, tổng số tiền chiếm đoạt trên 500.000.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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