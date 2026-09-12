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Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chuẩn y nhân sự ở 2 tỉnh

| | Xã hội

Trong tuần (từ ngày 7 đến 11/9), tại Lai Châu và Đồng Tháp diễn ra các Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ngày 7/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được Ban Bí thư điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn (bên phải) nhận quyết định Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp.

Chiều 9/9, tại Kỳ họp thứ 4 (họp chuyên đề), HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Hà Trọng Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và bà Đào Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định của Ban Bí thư và chúc mừng ông Hà Trọng Hải và bà Đào Thị Lan Anh. Ảnh: Báo và PTTH Lai Châu

Tại Hội nghị, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu trao quyết định và chúc mừng ông Hà Trọng Hải và bà Đào Thị Lan Anh được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo PV

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