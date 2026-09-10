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Không khí lạnh tiếp tục được bổ sung, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to

| | Xã hội

Theo dự báo, ngày mai Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa lớn diện rộng do không khí lạnh tiếp tục được bổ sung.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (10/9), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong đêm nay và ngày mai (11/9), không khí lạnh tiếp tục tăng thêm khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục giảm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa Đông năm 2026-2027; Trung bình nhiều năm đợt không khí lạnh đầu tiên rơi vào khoảng thời gian 12/9 - 4/10, đợt không khí lạnh sớm nhất xảy ra vào ngày 16/8/2003. Như vậy nếu vào ngày 9-10/9 thì sớm hơn khoảng 3-5 ngày so với trung bình.

Do tác động của không khí lạnh, ngày và đêm 10/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10/9 đến đêm 11/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngoài ra, vào sáng qua 9/9, trên dải hội tụ nhiệt đới đã hình thành một vùng áp thấp có vị trí vào khoảng 16,5N-17,5N; 115,5E-116,5E.

Dự báo, vùng áp thấp này có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Giữa Biển Đông (với xác suất khoảng 80%), không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão (xác suất khoảng 30-40%).

Với kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ ngày 10/9 đến ngày 11/9, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm; khu vực duyên hải nam Trung Bộ, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ ngày 12-17/9, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực miền Trung, ở khu vực các tỉnh Trung Bộ khả năng cao tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Diễn biến vùng mưa lớn ở miền Trung cũng như cường độ mưa, lượng mưa còn có thể thay đổi do tùy thuộc vào diễn biến của vùng áp thấp (có khả năng mạnh lên thành bão), cơ quan khí tượng thủy văn sẽ thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thiên tai trong những ngày tới.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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