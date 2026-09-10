'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội

Một số đoạn mặt đường chưa hoàn thiện, đất cát tràn lan khiến bụi liên tục phát tán khi có phương tiện di chuyển.
Những xe đi phía sau hứng trọn lớp bụi trắng xóa, tài xế phải giảm tốc độ.
Người dân bịt kín khẩu trang, lấy tay che mặt, cố tránh “bão bụi” tại các đoạn đang thi công. Những hộ kinh doanh mặt đường cũng phải thường xuyên lau dọn vì bụi bám dày trên cửa kính, bàn ghế và hàng hóa.
Tại khu vực gần Trường THPT Hoàng Văn Thụ, tình trạng bụi gia tăng, nhất là vào giờ tan học khi lượng xe tăng cao. Các em học sinh phải đeo khẩu trang, dùng tay che kín mặt để tránh bụi khi bước chân ra đường.
Hiện công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến Lĩnh Nam cơ bản hoàn tất. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống cống ngầm, điện ngầm đang được triển khai. Việc thi công khiến một số hộ dân hai bên đường gặp khó khăn trong sinh hoạt khi lối vào nhà bị thu hẹp, có nơi người dân phải sử dụng cầu tạm hoặc lối đi rất nhỏ.