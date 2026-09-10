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Công an kiểm tra loạt các quán karaoke, tiệm cầm đồ...

| | Xã hội

Công an xã yêu cầu các cơ sở kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình hoạt động.

Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 10/9/2026 cho biết, từ ngày 04 đến 07/9/2026, Công an xã Krông Bông tổ chức kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn, gồm 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ và 2 cơ sở kinh doanh karaoke.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an đối chiếu hồ sơ, sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh và việc thực hiện các quy định về an ninh, trật tự.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kiểm tra thực tế điều kiện hoạt động, công tác quản lý người, tài sản và việc chấp hành các quy định của từng cơ sở.

Cán bộ Công an xã Krông Bông kiểm tra phương tiện cầm cố tại cơ sở - Ảnh: Công an Đắk Lắk

Qua kiểm tra, Công an xã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh; chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện người, phương tiện hoặc các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến an ninh, trật tự.

Đối với những tồn tại, thiếu sót được phát hiện, Công an xã yêu cầu các cơ sở kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình hoạt động.

Việc tăng cường kiểm tra các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo Trang Anh

Phụ Nữ Mới

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