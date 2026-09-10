Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định mới về các trường hợp bị coi là trốn nghĩa vụ quân sự

| | Xã hội

Không chấp hành lệnh đăng ký, sơ tuyển, khám sức khỏe, nhập ngũ hoặc tập trung huấn luyện được xác định là trốn nghĩa vụ quân sự.

Những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng được Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đưa ra tại cuộc họp báo công bố luật sáng 10/9.

9 luật liên quan được sửa đổi gồm: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. (Ảnh: Như Ý)

Trung tướng Lê Văn Hướng cho biết, việc ban hành Luật sửa đổi 9 luật này là yêu cầu cấp thiết, nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”.

Thông tin về nội dung cụ thể, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự, quy định về xử lý hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; các hành vi bị nghiêm cấm trong khám sức khỏe quân sự.

Bên cạnh đó, Luật sửa đổi bổ sung các quy định về giải ngạch dự bị; tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ; bàn giao hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám, kiểm tra sức khỏe.

Luật quy định 5 trường hợp bị coi là trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, gồm: Không chấp hành quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; Không chấp hành quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Không chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ; Không chấp hành quyết định, lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

Luật mới cũng bổ sung nghiêm cấm gian dối trong đăng ký nghĩa vụ quân sự; sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Luật quy định công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, các khoản phụ cấp hiện hưởng, tiền tàu xe đi và về.

Trong thời gian công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám, kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở, tiền tàu xe đi và về.

Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan quân đội

Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết Luật đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Quy định được sửa đổi liên quan chức vụ cán bộ của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Chính ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã...

Theo quy định mới của Luật, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan QĐND Việt Nam.

Luật cũng điều chỉnh nhóm chức vụ của cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Theo đó, Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh được chuyển từ nhóm chức danh Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn sang cùng nhóm với Tư lệnh, Chính ủy Binh chủng và Vùng Hải quân.

Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh được chuyển từ nhóm Phó sư đoàn trưởng, Phó Chính ủy Sư đoàn sang cùng nhóm với Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy Binh chủng và Vùng Hải quân.

Tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được tính theo hạn tuổi của sĩ quan dự bị ở từng cấp bậc quân hàm. Cụ thể với cấp úy là 53 tuổi, Thiếu tá 55 tuổi, Trung tá 57, Thượng tá 59, Đại tá 61 và cấp tướng 63 tuổi.

Theo Anh Văn

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an đề nghị 689 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 689 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền như sau

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền như sau Nổi bật

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ công an

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ công an

14:24 , 10/09/2026
Bộ Y tế yêu cầu BV E làm rõ vụ 'bệnh nhân kẹp tiền vào sổ để được xạ trị nhanh'

Bộ Y tế yêu cầu BV E làm rõ vụ 'bệnh nhân kẹp tiền vào sổ để được xạ trị nhanh'

13:56 , 10/09/2026
Hà Nội: Nữ sinh lớp 11 rơi chung cư cao tầng tử vong

Hà Nội: Nữ sinh lớp 11 rơi chung cư cao tầng tử vong

13:34 , 10/09/2026
Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 22,5 triệu, 50 triệu, 499 triệu đến 620 triệu... của các trường hợp sau

Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 22,5 triệu, 50 triệu, 499 triệu đến 620 triệu... của các trường hợp sau

13:10 , 10/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên