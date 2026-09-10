Hà Nội: Nữ sinh lớp 11 rơi chung cư cao tầng tử vong

Tối 9/9, mạng xã hội xôn xao thông tin về vụ việc một nữ sinh lớp 11 tử vong sau khi rơi từ chung cư cao tầng. Sự việc xảy ra khoảng 20 giờ 30 phút tại chung cư 89 Phùng Hưng (phường Hà Đông, Hà Nội)

Báo VietNamNet cho hay, theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân sinh sống tại khu vực nghe thấy tiếng động mạnh kèm tiếng hét thất thanh nên đến kiểm tra thì phát hiện một nữ sinh nằm bất động dưới đất. Nạn nhân được xác định đã tử vong. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an.

Lực lượng công an sau khi nhận tin báo đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng trên VietNamNet, đại diện UBND phường Hà Đông xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chung cư 89 Phùng Hưng, phường Hà Đông. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Trước đó, tại Khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, TP.HCM) cũng xảy ra sự việc một cô gái 26 tuổi rơi lầu tử vong.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, tối ngày 31/8, người dân tại khu nhà ở xã hội trên đường D32 (Khu dân cư Việt Sing) phát hiện có một người rơi từ tầng cao xuống khu vực sân nên đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân là một cô gái, đã tử vong.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân. Nạn nhân được xác định là chị Đ.T.N. (26 tuổi, quê ở Gia Lai).

Hiện trường nơi cô gái 26 tuổi rơi lầu tử vong. (Ảnh: Fanpage Tôi là dân Thuận An)

Theo thông tin xác minh ban đầu, chiều 31/8, chị N. đến nhà một người bạn ở tầng 6 của tòa nhà chơi và tham gia ăn nhậu cùng những người có mặt. Trong lúc ăn uống, cô gái tâm sự với mọi người về việc đang buồn chuyện tình cảm. Sau đó, chị N. đi vào phòng ngủ của chủ nhà rồi rơi xuống sân. Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân rơi từ ô cửa sổ trong phòng ngủ xuống đất.