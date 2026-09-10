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Phát hiện nữ nhân viên công ty bất động sản ở Hà Nội đi làm bằng Porsche 7 tỷ đồng, 23 tuổi tự mua căn hộ đầu tiên

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Nữ nhân viên này từng có thành tích học tập ấn tượng như đạt 8.0 IELTS, trúng tuyển vào Đại học New York (Mỹ) - ngôi trường xếp top đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS.

Chao (tên thật: Nguyễn Châu Anh, SN 2003) là rich kid nổi tiếng Hà Nội, được biết tới qua những clip chia sẻ cuộc sống giàu có mang phong cách gần gũi. Cô sở hữu hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, Chao cũng nhiều lần cho biết muốn được nhìn nhận không chỉ với danh xưng “rich kid” mà còn bằng những gì bản thân tự gây dựng.

Chao là rich kid nổi tiếng Hà Nội. Ảnh: _whynotchao_

Sau khi tốt nghiệp sớm Đại học New York (Mỹ) năm 2024, cô quay về Việt Nam sinh sống, làm việc. Gần đây, trên trang cá nhân của mình, cô thường chia sẻ về cuộc sống văn phòng trong vai trò nhân viên marketing của 1 công ty bất động sản. Trong một số video, Chao cho biết có tài xế riêng đưa đón đi làm làm chiếc Porsche Panamera 4 (dao động khoảng 6,5-7 tỷ đồng).

Không chỉ gây chú ý bởi chiếc xe đưa đón, cuộc sống của Chao ở tuổi 23 còn có thêm một cột mốc đáng chú ý khác. Trong video được đăng tải hồi tháng 6, cô chia sẻ đã tự mua căn hộ đầu tiên cho mình. Chao gọi đây là món quà sinh nhật sớm dành cho bản thân ở tuổi 23.

Chao chia sẻ đã tự mua căn nhà đầu tiên ở tuổi 23. Ảnh chụp màn hình

Không chỉ nổi lên là một "rich kid", Chao còn gây ấn tượng với nhiều thành tích học tập ấn tượng như đạt 8.0 IELTS, trúng tuyển vào Đại học New York (Mỹ) - ngôi trường xếp top đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS.

Thay vì hoàn thành chương trình cùng bạn bè vào năm 2025, Chao hoàn thành các lớp học sớm và tốt nghiệp vào mùa hè năm 2024.

Trước khi trở thành sinh viên NYU, Chao đã sớm xây dựng công việc riêng trên mạng xã hội. Cô từng kinh doanh online và nhận quảng cáo cho các nhãn hàng.

Mới đây nhất, hồi tháng 1, cô cho biết chính thức trúng tuyển chương trình thạc sĩ của 2 ngành học tại ĐH Brown - một trong 8 trường thuộc Ivy League. Hai chương trình cô trúng tuyển là chương trình thạc sĩ trực tuyến về Phân tích kinh doanh và chương trình thạc sĩ trực tuyến về Lãnh đạo tổ chức.

Theo đó, Ivy League bao gồm các trường nghiên cứu tư thục danh tiếng hàng đầu nước Mỹ. Cũng theo story trên tài khoản Instagram của Chao, cô nhận học bổng học thuật 25% đối với các ngành học đã đăng ký.

Đinh Anh

Phụ Nữ Mới

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