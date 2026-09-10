Tấm biển với 2 dòng chữ xuất hiện ở Aeon Mall khiến nhiều người tấm tắc khen

Mới đây, hình ảnh một tấm biển tại khu vực nhà vệ sinh của AEON được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trên biển là hai hình minh họa kèm dòng chữ: "Ba đi với bé gái" và "Mẹ đi với bé trai", phía dưới chỉ dẫn rằng những trường hợp này có thể sử dụng căn phòng.

Hình ảnh được chia sẻ trên nhiều hội nhóm, diễn đàn. Bài đăng hiện không cho biết cụ thể tấm biển được chụp tại AEON MALL nào.

Tấm biển chạm đúng một tình huống mà không ít gia đình có trẻ nhỏ từng gặp. Khi một ông bố đi riêng với con gái chưa thể tự sử dụng nhà vệ sinh, việc đưa bé vào khu nam hay đứng chờ bên ngoài khu nữ đều có thể gây bất tiện. Tương tự, một người mẹ đi cùng con trai nhỏ cũng có thể lúng túng nếu trẻ chưa đủ tuổi tự vào khu vệ sinh nam.

Thay vì để khách hàng tự tìm cách xử lý, căn phòng này tạo ra một lựa chọn khác.

Trong phần bình luận dưới những bài đăng chia sẻ hình ảnh, nhiều người tỏ ra thích thú. Có người nhận xét đây là "style Nhật tinh tế, thấu hiểu", trong khi một số ý kiến cho rằng chính những chi tiết nhỏ như vậy khiến họ có thiện cảm với AEON.

Điều đáng chú ý là loại không gian giải quyết tình huống này không phải chỉ xuất hiện trên tấm biển đang được chia sẻ.

Nhiều người khen ngợi về tấm biển (Ảnh chụp màn hình)

AEON đã có "phòng vệ sinh gia đình" từ nhiều năm trước

Trên website chính thức của AEON MALL Hà Đông, từ năm 2019 trung tâm đã giới thiệu một khu vực dành riêng cho trẻ em, còn được gọi là "phòng vệ sinh gia đình".

AEON MALL Hà Đông giải thích căn phòng này giúp cha mẹ "không phải ngần ngại đó là nhà vệ sinh nam hay nữ", đồng thời phù hợp với những em bé chưa thể tự đi vệ sinh một mình. Các thiết bị bên trong cũng được thiết kế với kích thước phù hợp cho trẻ nhỏ.

Cách bố trí này cho thấy Family Toilet hay phòng vệ sinh gia đình khác với khái niệm "phòng mẹ và bé" thường thấy. Phòng mẹ và bé chủ yếu phục vụ việc cho trẻ bú, thay tã hoặc chăm sóc em bé, trong khi phòng vệ sinh gia đình cho phép người chăm sóc và trẻ nhỏ cùng sử dụng mà không bị đặt vào bài toán phải lựa chọn khu nam hay nữ.

Một ví dụ mới hơn là AEON MALL Huế. Trong thông cáo khai trương năm 2024, AEON MALL Việt Nam cho biết trung tâm này được lắp đặt tới 18 nhà vệ sinh không phân biệt giới tính, dành cho người cao tuổi, người khuyết tật và các gia đình có trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, cả nhà vệ sinh nam và nữ đều có trạm thay tã; trung tâm còn bố trí hai phòng em bé với khu cho con bú riêng, khu ăn dặm và không gian thay tã.

Ảnh minh họa

Như vậy, tấm biển đang gây chú ý có thể xem là cách diễn đạt rất trực diện một nhu cầu vốn đã được đưa vào thiết kế của nhiều không gian AEON: thay vì chỉ ghi một thuật ngữ như "Family Toilet", biển nói ngay tình huống bố đi với con gái, mẹ đi với con trai để khách hàng hiểu mình có thể sử dụng căn phòng.

Phía sau một tấm biển nhỏ là triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm

Những tiện ích này cũng phù hợp với triết lý mà AEON công bố trong hoạt động kinh doanh.

Trên website AEON MALL Việt Nam, tập đoàn cho biết triết lý cơ bản là theo đuổi hòa bình, tôn trọng con người, đóng góp cho cộng đồng địa phương, trong đó "yếu tố cốt lõi là khách hàng". Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh việc không ngừng cải tiến với quan điểm khách hàng luôn ở vị trí trọng tâm.

Ở cấp độ thiết kế, tư duy này được cụ thể hóa bằng Universal Design - thiết kế phổ quát.

Theo báo cáo ESG của AEON MALL, từ năm 2005, doanh nghiệp đã bắt đầu áp dụng Universal Design toàn diện tại các cơ sở thương mại với mục tiêu để mọi người đến trung tâm đều có thể sử dụng không gian một cách thoải mái và yên tâm.

Nhà vệ sinh là một trong những khu vực được AEON đặc biệt chú trọng. Tài liệu của tập đoàn từng liệt kê các mô hình như "Everyone's Toilet", nhà vệ sinh đa chức năng có không gian rộng, hay "Kids Toilet" dành riêng cho trẻ. AEON cho biết khách hàng tới trung tâm rất đa dạng, từ trẻ nhỏ, người cao tuổi tới phụ nữ mang thai và người khuyết tật; vì vậy không gian cần được thiết kế sao cho nhiều nhóm người đều có thể sử dụng thuận tiện.

Ảnh minh họa

Trong Báo cáo tích hợp 2024, AEON MALL Nhật Bản còn sử dụng khái niệm "Restrooms for Everyone (Family Toilets)", trong đó nhóm người sử dụng bao gồm trẻ nhỏ và người giám hộ, bên cạnh người dùng xe lăn hoặc những người cần người khác hỗ trợ.

Bởi vậy, câu chuyện khiến nhiều người thích thú ở AEON lần này không nằm ở một tấm biển được thiết kế cầu kỳ. Đó chỉ là vài dòng chữ rất ngắn nhưng đặt đúng nơi và trả lời một câu hỏi mà không ít phụ huynh từng phải tự hỏi.