Sống đủ lâu để thấy 1 chiếc iPhone giá trăm triệu, đắt ngang Honda SH

Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple vừa ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ không chỉ bởi thiết kế đột phá mà còn vì mức giá đắt đỏ. Phiên bản cao cấp nhất là iPhone Duo 2TB được Apple niêm yết với mức giá lên tới 103,99 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Con số này gần như tương đương với số tiền để sở hữu một chiếc xe tay ga hạng sang Honda SH 160i 2026 phiên bản Thể thao cao cấp nhất, hiện đang có giá bán khoảng 104,29 triệu đồng.

Với mức chênh lệch chưa tới 300 nghìn đồng, người dùng đang đứng trước một bài toán lựa chọn thú vị giữa việc tận hưởng những công nghệ di động tối tân nhất trên tay hoặc đầu tư vào một phương tiện đi lại bền bỉ có thể sử dụng trong nhiều năm.

iPhone Duo vừa ra mắt đã gây chú ý với mức giá chưa từng có khi có giá đến 103,99 triệu đồng cho tùy chọn 2TB cao cấp nhất

Đổi lại số tiền khổng lồ đó, iPhone Duo mang đến một trải nghiệm thị giác hoàn toàn mới với màn hình trong 7,6 inch được phủ lớp nano-texture (bề mặt sần siêu nhỏ) giúp giảm chói hiệu quả và màn hình ngoài 5,4 inch cực kỳ tiện dụng. Sức mạnh của máy đến từ con chip A20 Pro mạnh mẽ, được tối ưu hóa đặc biệt bằng hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) giúp duy trì hiệu năng đỉnh cao khi xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp hoặc chơi game liên tục.

iPhone Duo 2TB được Apple niêm yết với mức giá lên tới 103,99 triệu đồng, chỉ chênh Honda SH 160i 2026 chưa tới 300 nghìn đồng

Thiết bị sở hữu hai viên pin riêng biệt đặt ở hai nửa thân máy, hoạt động dưới sự điều phối của một chip quản lý năng lượng chuyên dụng, mang lại thời lượng sử dụng thực tế lên đến 24 giờ sau mỗi lần sạc. Độ bền của máy được khẳng định qua bộ khung titan cấp 5 sáng bóng, bản lề cấu thành từ hơn 100 chi tiết cơ khí siêu nhỏ, cùng mặt màn hình ngoài phủ lớp Ceramic Shield 2 có khả năng chống trầy xước gấp ba lần thế hệ trước.

Về mặt công nghệ bảo mật và tính năng, do thiết kế gập đặc thù, Apple đã loại bỏ cụm Face ID quen thuộc để tích hợp cảm biến vân tay Touch ID ngay trên nút nguồn, đồng thời bổ sung thêm sức mạnh của Siri AI và khả năng hỗ trợ bút Apple Pencil thế hệ mới vô cùng tiện lợi. Hệ thống camera chính 48MP với ống kính tele quang học 2x cũng tận dụng tối đa lợi thế của thiết kế màn hình kép qua các tính năng độc quyền như hiển thị trước hình ảnh (Duo Preview), gọi video tận dụng cả 2 màn hình (Duo FaceTime) và đặc biệt là chế độ Siri Camera cho phép trợ lý ảo có thể "nhìn" cũng như phân tích môi trường xung quanh.

Mẫu iPhone gập đầu tiên sở hữu nhiều công nghệ mới và điểm đột phá

Trong khi đó, đại diện đến từ thế giới xe máy là Honda SH 160i 2026 cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi mang lại những giá trị thực dụng xứng tầm giá. Mẫu xe này được trang bị màn hình màu TFT 4,2 inch hiện đại cho phép người lái tùy chỉnh đa dạng các thông số hiển thị. Xe kế thừa cụm đèn pha LED cao cấp từ đàn anh SH350i, hộc chứa đồ rộng rãi tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện lợi, hệ thống phanh an toàn ABS hai kênh kết hợp kiểm soát lực kéo HSTC, cùng khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA) thông qua ứng dụng My Honda+.

Tâm điểm đáng chú ý nhất trong danh mục sản phẩm mới của Apple năm nay còn ghi dấu ấn khi iPhone Duo hoàn toàn loại bỏ khay SIM vật lý truyền thống và chỉ hỗ trợ eSIM. Nếu cảm thấy mức giá của bản 2TB quá sức, người dùng hoàn toàn có thể cân nhắc phiên bản iPhone Duo 256GB tiêu chuẩn với giá khởi điểm từ 64,99 triệu đồng. Lựa chọn này giúp người mua tiết kiệm được gần 40 triệu đồng, một khoản tiền dư dả để có thể sắm thêm một chiếc Honda Vision hoặc Air Blade bản tiêu chuẩn phục vụ đi lại.

Ngoài ra, bản 512GB hiện có giá 71,49 triệu đồng và bản 1TB ở mức 84,49 triệu đồng. Tất cả các tùy chọn dung lượng đều đi kèm hai phiên bản màu sắc tuyệt đẹp là Trắng Ánh Sao và Trời Đêm với mức giá không đổi.

2 tùy chọn màu sắc Trắng Ánh Sao và Trời Đêm đầy sang trọng trên iPhone Duo

Theo thông báo từ Apple Store Việt Nam, siêu phẩm màn hình gập này sẽ chính thức nhận đặt trước từ 19 giờ ngày 16/10 và bắt đầu giao đến tay khách hàng từ ngày 23/10.