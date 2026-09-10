Showbiz sắp có hỷ: NTK váy cưới của Minh Hằng và Đông Nhi úp mở về cô dâu tháng 9, dân tình dự đoán loạt tên hot

Sáng 9/9, trang cá nhân của NTK Chung Thanh Phong thu hút sự chú ý lớn từ dư luận khi đăng tải bản phác thảo một thiết kế váy cưới mới. Mẫu thiết kế sở hữu phom dáng đuôi cá ôm sát đường cong cơ thể, điểm xuyết phần ngực trần vai dựng corset sắc sảo cùng tà xòe 3D phía sau. Chi tiết đắt giá và gây tò mò nhất chính là chiếc khăn voan trùm đầu kéo dài, được tỉ mỉ thêu đính những nốt nhạc uốn lượn đầy ngẫu hứng.

Bản phác thảo váy cưới của một nhân vật showbiz được NTK Chung Thanh Phong hé lộ.

Đi kèm hình ảnh, Chung Thanh Phong hào hứng thông báo về một chuyện tình ngọt ngào trong Vbiz sắp bước sang trang mới, cùng chiếc váy cưới mang dấu ấn cá nhân đang dần lộ diện vào ngày 26/9 tới đây. Nam NTK cũng đặt câu hỏi ngỏ về danh tính nàng dâu đặc biệt - người sẽ đón nhận những bản tình ca trong ngày trọng đại, đồng thời kêu gọi người hâm mộ đưa ra dự đoán về cặp đôi tiếp theo sẽ bước vào lễ đường:

"Một chuyện tình thật ngọt ngào sắp bước sang chương mới.

Một chiếc váy cưới đặc biệt đang dần được hé lộ.

Và những bản tình ca… sẽ dành cho nàng dâu nào đây?

Cả nhà đoán được cặp đôi đáng yêu này là ai chưa?

Thả ngay cái tên bạn nghĩ đến xuống phần bình luận nhé!

Và cùng chờ đón chiếc váy cưới được Chung Thanh Phong thiết kế riêng cho nàng dâu đặc biệt này - một thiết kế mang theo câu chuyện tình yêu và những dấu ấn rất riêng."

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng lập tức hưởng ứng sôi nổi và để lại hàng loạt dự đoán về các cặp đôi hot nhất Vbiz hiện tại như: Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh, Châu Bùi - Binz, Bích Phương - Tăng Duy Tân, Việt Anh - Quỳnh Nga hay Quân AP - Lê Khanh. Dựa vào "ám hiệu" những nốt nhạc bay bổng trên bản sketch, nhiều khán giả nghiêng về giả thuyết nhân vật chính của hôn lễ sắp tới sẽ là một ca sĩ.

Cặp đôi Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh được nhiều người dự đoán.

Với hint nốt nhạc, Châu Bùi và Binz cũng là một ý kiến hợp lý của khán giả.

Sự háo hức của dư luận hoàn toàn có cơ sở, bởi Chung Thanh Phong từ lâu đã khẳng định vị thế tiên phong trong phân khúc thời trang cưới cao cấp tại Việt Nam với chuỗi fashion show quy mô lớn được tổ chức định kỳ mỗi năm.

Thương hiệu CHUNG THANH PHONG BRIDAL nhiều năm qua đã trở thành cái tên bảo chứng cho ngày trọng đại của dàn mỹ nhân hạng A cùng nhiều cô dâu hào môn kín tiếng. Đối với giới thượng lưu, váy cưới không đơn thuần là một trang phục đẹp mà còn là tổng hòa giữa phom dáng, chất liệu và câu chuyện cá nhân.

Cách Chung Thanh Phong chinh phục những cô dâu khó tính nhất nằm ở việc thấu hiểu trọn vẹn vóc dáng, gu thẩm mỹ và hành trình tình yêu của từng người. Sự tiết chế chuẩn mực cùng kỹ thuật may đo riêng giúp mỗi nữ chính khi bước vào lễ đường đều trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Bridal fashion show của NTK Chung Thanh Phong hằng năm thu hút sự chú ý lớn của dư luận với dàn sao đông đảo tham dự.

Nhìn lại những đám cưới đình đám của làng giải trí Việt, dấu ấn của nam NTK luôn xuất hiện ở những khoảnh khắc đắt giá nhất. Đáng nhớ hàng đầu là đám cưới của Trấn Thành - Hari Won. Nam MC đình đám đã chủ động bí mật "đặt hàng" riêng với Chung Thanh Phong hai mẫu váy cưới độc bản dành tặng vợ - một thiết kế xòe bồng bềnh lộng lẫy và một dáng đuôi cá quyến rũ. Toàn bộ quy trình lên ý tưởng, chọn chất liệu đến hoàn thiện kéo dài suốt 1 tháng và được giữ kín đến tận phút chót, tạo nên sự bất ngờ xúc động cho cô dâu cùng các khách mời có mặt trong đêm tiệc.

Cô dâu Hari Won

Với Đông Nhi, Chung Thanh Phong đảm nhận toàn bộ trang phục cưới từ A đến Z, nổi bật là chiếc áo dài đám hỏi từ 100% satin trắng, phom chiết eo chuẩn thập niên 60 đậm chất vintage, thực hiện tỉ mỉ trong 1 tháng. Mẫu váy cưới chính tại siêu lễ cưới Phú Quốc cũng được giữ bí mật tuyệt đối đến tận phút chót khi Đông Nhi tiến vào lễ đường.

Cô dâu Đông Nhi

Trong khi đó, Minh Hằng lại sở hữu chiếc váy cưới 2 trong 1 đa năng có thể biến hóa thành váy ngắn năng động cho tiệc độc thân. Bộ váy được chế tác từ ren thêu thủ công trên nền vải lưới màu nude, kết hợp tùng váy mullet satin đính nơ to bản và găng tay lông vũ cổ điển, tốn 1 tháng chế tác cùng 6 người thợ lành nghề.

Cô dâu Minh Hằng

Nhã Phương cũng từng được anh "đo ni đóng giày" trọn bộ 3 thiết kế mang phong cách tối giản, thanh lịch, tập trung tôn vinh vòng eo thon gọn cùng phần xẻ tà sắc sảo. Gần đây nhất, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng gây ấn tượng mạnh với mẫu váy cưới biến hóa tùng tháo rời linh hoạt, kỹ thuật dựng draping ôm sát vóc dáng. Điểm nhấn xúc động nhất nằm ở chiếc voan thêu thủ công ngày kỷ niệm cùng họa tiết hoa bất tử - biểu tượng tình yêu gắn liền với ký ức Đà Lạt của cô dâu, chú rể. Thiết kế được Chung Thanh Phong hoàn thiện gấp rút chỉ trong 2 tuần.

Cô dâu Nhã Phương

Cô dâu Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Với bề dày kinh nghiệm đồng hành cùng những đám cưới biểu tượng của Vbiz, bản phác thảo mang dấu ấn âm nhạc mới nhất của Chung Thanh Phong hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến một kiệt tác váy cưới bùng nổ truyền thông trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV