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Cường Đô La bất ngờ đi bán phở “thu bạc lẻ”, Minh Nhựa nói 1 câu khiến đại gia SN 1982 “cứng người”

| | Lifestyle

Vốn là đại gia giàu có nổi tiếng nhưng từ livestream bán nhà đến bán phở đều “cân” tất.

Mới đây, Cường Đô La bất ngờ gây chú ý khi xuất hiện trong một vai trò khá lạ: ông chủ quán phở. Từ doanh nhân bất động sản, người mê siêu xe đến hình ảnh thường xuyên xuất hiện bên gia đình, lần này đại gia sinh năm 1982 lại đội mũ đầu bếp, mặc tạp dề, đứng trong bếp và trực tiếp chan từng bát phở cho khách.

Trên trang cá nhân, Cường Đô La chia sẻ hình ảnh tại quán phở sườn bò mới mở của mình tại TP.HCM, kèm lời giới thiệu: "Phở sườn bò mình vừa mở, mong cả nhà ủng hộ ạ!". Trong loạt ảnh, anh trực tiếp tham gia vào việc chuẩn bị món ăn, tự tay chan phở.

Cường Đô La bất ngờ đi bán phở “thu bạc lẻ”, Minh Nhựa nói 1 câu khiến đại gia SN 1982 “cứng người”- Ảnh 1.
Cường Đô La bất ngờ đi bán phở “thu bạc lẻ”, Minh Nhựa nói 1 câu khiến đại gia SN 1982 “cứng người”- Ảnh 2.

Cường Đô La bất ngờ đăng ảnh bán phở khiến dân tình ngỡ ngàng (Ảnh: FBNV)

Dưới bài đăng của Cường Đô La, Minh Nhựa lập tức để lại bình luận khiến nhiều người chú ý: “Bạn làm nhiều nghề quá, còn đúng nghề làm nhựa thì cho qua nha bạn”. Màn tương tác lập tức khiến dân mạng thích thú. Cường Đô La đi bán phở, còn Minh Nhựa - người được biết đến với vai trò Phó Tổng giám đốc Nhựa Long Thành lại tranh thủ "cà khịa" bạn thân.

Cường Đô La và Minh Nhựa vốn không phải hai cái tên xa lạ. Cả hai từng nhiều năm được nhắc đến cùng nhau trong cộng đồng chơi siêu xe tại Việt Nam. Cùng xuất thân từ những gia đình kinh doanh, lại có chung sở thích về xe cộ, hai doanh nhân thường xuyên xuất hiện trong những cuộc chơi siêu xe và có mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Cường Đô La bất ngờ đi bán phở “thu bạc lẻ”, Minh Nhựa nói 1 câu khiến đại gia SN 1982 “cứng người”- Ảnh 3.

Bình luận hài hước của Minh Nhựa khiến Cường Đô La chỉ biết "thả haha"

Cường Đô La bất ngờ đi bán phở “thu bạc lẻ”, Minh Nhựa nói 1 câu khiến đại gia SN 1982 “cứng người”- Ảnh 4.

Cường Đô La và Minh Nhựa là bạn bè thân thiết lâu năm, có nhiều điểm chung trong cuộc sống (Ảnh: FBNV)

Thực tế, chuyện Cường Đô La thử sức ở nhiều lĩnh vực không hoàn toàn mới.

Nguyễn Quốc Cường sinh năm 1982 tại Gia Lai, được công chúng biết đến với biệt danh Cường Đô La. Anh tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học New South Wales (Australia).

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực bất động sản, Cường Đô La từng có nhiều năm làm việc tại Quốc Cường Gia Lai. Từ năm 2004 đến 2006, anh giữ vị trí Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường. Sau đó, anh lần lượt đảm nhiệm các vị trí Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm người công bố thông tin của Quốc Cường Gia Lai cho đến cuối năm 2018. Đến tháng 7/2024, anh quay trở lại ban điều hành và hiện giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Song song với đó, Cường Đô La còn gây dựng C-Holdings. Công ty này được thành lập vào năm 2018, sau đó anh đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Hiện tại, anh giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc C-Holdings, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản với các dự án như C-Sky View, The Maison và The Felix.

Cường Đô La còn từng trực tiếp livestream giới thiệu bất động sản, thu hút lượng lớn người xem và ghi nhận hàng trăm lượt booking với tổng giá trị được chia sẻ khoảng 700-800 tỷ đồng.

Cường Đô La bất ngờ đi bán phở “thu bạc lẻ”, Minh Nhựa nói 1 câu khiến đại gia SN 1982 “cứng người”- Ảnh 5.
Cường Đô La bất ngờ đi bán phở “thu bạc lẻ”, Minh Nhựa nói 1 câu khiến đại gia SN 1982 “cứng người”- Ảnh 6.

Cường Đô La vốn kiêm nhiệm nhiều vị trí, vai trò công việc khác nhau (ẢnhL FBNV)

Ở tuổi 44, cuộc sống của Cường Đô La hiện tại cũng có nhiều thay đổi so với hình ảnh "thiếu gia phố núi" từng phủ sóng mạng xã hội một thời.

Năm 2019, anh kết hôn với Đàm Thu Trang. Sau đám cưới, cặp đôi lần lượt đón hai con chung là Suchin vào năm 2020 và Sutin vào năm 2023. Đàm Thu Trang cũng nhận được nhiều lời khen khi dành sự quan tâm cho Subeo - con riêng của Cường Đô La.

Gia đình hiện sống trong một căn biệt thự tại TP.HCM, nổi bật với không gian rộng rãi và gara dành cho bộ sưu tập xe của Cường Đô La. Trên mạng xã hội, bên cạnh những hình ảnh về công việc và xe cộ, nam doanh nhân cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đưa con đi học, đi chơi hay dành thời gian bên gia đình.

Đàm Thu Trang từng chia sẻ rằng ông xã là người khá ngọt ngào, ấm áp, biết quan tâm và đặc biệt có tính cách hài hước, thích "đùa nhây". Song, dù bận rộn với đa ngành nghề, Cường Đô La vẫn ưu tiên thời gian rảnh để tận hưởng cuộc sống bên cạnh vợ và các con.

Cường Đô La bất ngờ đi bán phở “thu bạc lẻ”, Minh Nhựa nói 1 câu khiến đại gia SN 1982 “cứng người”- Ảnh 7.

Khi về nhà, Cường Đô La lại là ông bố 3 con đảm đang, mẫu mực

Cường Đô La bất ngờ đi bán phở “thu bạc lẻ”, Minh Nhựa nói 1 câu khiến đại gia SN 1982 “cứng người”- Ảnh 8.
Cường Đô La bất ngờ đi bán phở “thu bạc lẻ”, Minh Nhựa nói 1 câu khiến đại gia SN 1982 “cứng người”- Ảnh 9.

Nam doanh nhân tận hưởng cuộc sống đời thường hạnh phúc bên gia đình (Ảnh: FBNV)

Theo Hải My

Thanh Niên Việt

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