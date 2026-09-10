"Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" lấy chồng Phó chủ tịch tập đoàn, camera thường soi cận nhan sắc thật hậu sinh con lần 2

Sau một thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng để tập trung cho gia đình, Đỗ Mỹ Linh gần đây liên tục trở lại với các hoạt động liên quan đến sắc đẹp.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh bất ngờ xuất hiện tại nhà chung của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Sự có mặt của nàng hậu nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bởi đây cũng là năm đánh dấu tròn 10 năm kể từ ngày cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện tại nhà chung các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 (Clip: Hoàng Thanh Media)

Trở lại cuộc thi sau một thập kỷ, Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với hình ảnh của một người đã có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống. Cô dành thời gian giao lưu, trò chuyện và chia sẻ với các thí sinh về hành trình từng trải qua khi bước ra từ chính cuộc thi này.

Trong buổi gặp gỡ, nàng hậu xuất hiện với diện mạo nhẹ nhàng. Người đẹp diện trang phục tông trắng kem, kiểu dáng kín đáo, thanh lịch, tóc búi gọn và trang điểm trong trẻo. Cách ăn mặc không quá cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên vẻ nữ tính, nền nã vốn là hình ảnh quen thuộc của Đỗ Mỹ Linh.

Đáng chú ý, qua những khoảnh khắc được ghi lại bằng camera thường, nhan sắc của nàng hậu tiếp tục nhận nhiều lời khen. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng thần thái nhẹ nhàng giúp Đỗ Mỹ Linh giữ được vẻ trẻ trung dù đã bước sang tuổi 30 và trải qua hai lần sinh nở.

Nhan sắc của mẹ 2 con khiến nhiều người dành nhiều lời khen

Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, Đỗ Mỹ Linh còn khá thoải mái tương tác với các thí sinh. Cô trò chuyện, chụp ảnh cùng những cô gái đang đứng trước hành trình chinh phục chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Sự gần gũi, nhẹ nhàng của người đẹp tạo cảm giác cô đang trở về với một cuộc thi từng là dấu mốc lớn trong tuổi trẻ của chính mình.

Đặc biệt, việc Đỗ Mỹ Linh xuất hiện đúng dịp kỷ niệm 10 năm đăng quang càng khiến màn trở lại này có ý nghĩa. Từ một cô gái 20 tuổi bước lên sân khấu nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam 2016, hiện tại cô đã là người phụ nữ 30 tuổi, có gia đình và hai con. Trong cuộc trò chuyện kỷ niệm một thập kỷ đăng quang, Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ rằng bản thân đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều sau những trải nghiệm trong 10 năm qua.

Đỗ Mỹ Linh nhẹ nhàng, gần gũi giao lưu với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang vào tháng 10/2022. Ông xã của cô hiện là Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, đồng thời là con trai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Sau khi kết hôn, nàng hậu dần hạn chế các hoạt động giải trí để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hai vợ chồng lần lượt đón con gái đầu lòng vào năm 2023 và em bé thứ hai trong năm 2026.

Việc trở thành mẹ hai con cũng khiến cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh có nhiều thay đổi. Cô không còn xuất hiện dày đặc như thời điểm còn hoạt động showbiz sôi nổi, thay vào đó dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc riêng.

Trong buổi chia sẻ với chúng tôi, Đỗ Mỹ Lịnh bày tỏ: "Linh nghĩ có lẽ đây là thử thách khó nhất từ trước đến giờ, bởi nó không chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc hay một vài ngày mà là vai trò sẽ theo mình suốt cả đời. Khi bắt đầu làm mẹ, Linh cảm thấy cuộc sống của mình không còn tự do, thoải mái và bay nhảy như trước nữa.

Nhiều khi mình cũng muốn có những khoảng thời gian riêng, hoặc hai vợ chồng muốn đi du lịch riêng chẳng hạn, nhưng tâm thế lúc nào cũng nghĩ về con, lo lắng không biết con ở nhà có ổn không, ăn uống thế nào, đi học có ngoan không. Kể từ khi có con, Linh thấy bản thân sống có trách nhiệm hơn, luôn nghĩ về con và gia đình nhiều hơn".

Thời gian gần đây, Đỗ Mỹ Linh thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện