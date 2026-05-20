Động thái mới của NTK Quách Thái Công sau khi xoá sạch dấu vết trên MXH

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm khi các bài đăng trên fanpage của NTK Quách Thái Công bất ngờ bị ẩn/xoá. Không những thế, kênh TikTok Thái Công TV có 2,1 triệu người theo dõi cũng “biến mất”. Động thái đột ngột này khiến dân tình đặt ra nhiều câu hỏi, không biết chuyện gì đang xảy ra với NTK Thái Công.

Tuy nhiên mới đây, Thái Công đã chính thức lên tiếng, chia sẻ về lý do tạm dừng, hạn chế hoạt động các mạng xã hội của mình.

NTK cho biết bản thân vốn là một người đam mê dùng MXH, dành quá nhiều thời gian để lướt tin tức, đọc bình luận,... Thái Công cũng thừa nhận việc sử dụng MXH đã trở thành một thói quen khó bỏ, đến mức mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên là mở điện thoại và trước khi ngủ vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình.

Do đó, để thay đổi thói quen này, “cai nghiện” MXH, Thái Công quyết định bật chế độ giới hạn hiển thị các bài viết cũ trên Facebook. Điều này đồng nghĩa chỉ những người nằm trong danh sách bạn bè - khoảng 4.200 tài khoản - mới có thể tiếp cận phần lớn nội dung trước đây. Khoảng 300.000 người theo dõi còn lại chỉ nhìn thấy một số thông tin công khai cơ bản.

Ngoài ra, kênh TikTok cũng được Thái Công vô hiệu hoá. Chỉ YouTube và fanpage công ty Thái Công Interior Design vẫn tiếp tục hoạt động do ê-kíp truyền thông quản lý.

Song, NTK Thái Công cũng có chia sẻ thêm rằng ông không nghĩ việc bản thân khoá trang cá nhân, tạm dừng hoạt động MXH lại gây ra nhiều bàn tán như vậy. Thậm chí, còn xuất hiện nhiều tin giả, đồn đoán không kiểm chứng. “Chỉ vài giờ sau, internet lập tức sản xuất hàng loạt giả thuyết với tốc độ đáng nể. Người thì đoán tôi gặp khủng hoảng. Người cho rằng tôi bị “đánh sập”. Có người còn phân tích tâm lý [...] cẩn thận đến mức gọi thẳng vào công ty Thái Công Interior Design để “xác minh thông tin” , Thái Công viết.

Thái Công đăng tải các bài viết giải thích về lý do ẩn các bài đăng, vô hiệu hoá tài khoản MXH của mình

Cuối cùng, NTK Thái Công bày tỏ ông không phủ nhận MXH là môi trường giúp chia sẻ về công việc, quan điểm sống, thẩm mỹ của bản thân đến nhiều người. Tuy nhiên, MXH vẫn là “con dao hai lưỡi” nên ông quyết định thay đổi, sống khác đi. NTK Thái Công mong muốn có thể tìm lại cảm giác ngồi yên trong im lặng mà không thấy bất an, đi ăn mà không cần chụp hình, một buổi tối không lướt điện thoại một cách vô thức và những cuộc trò chuyện, kết nối bên ngoài thật hơn là trên màn hình.

Thái Công (có tên đầy đủ là Quách Thái Công, sinh năm 1972) là người Đức gốc Việt. Ông từng theo học ngành Thiết kế thời trang tại Hamburg (Đức). Tốt nghiệp xong, ông có thời gian dài với công việc nhiếp ảnh gia và stylist cho các tạp chí thời trang rồi có cơ duyên trở thành NTK nội thất.

Thương hiệu Thái Công Interior Design được ra mắt vào năm 2004 với một showroom tại Đức. Năm 2007, Công ty Thái Công GmbH & Co.KG được thành lập. Cuối năm 2012, Thái Công về Việt Nam và thành lập công ty từ năm 2014. NTK này cũng đang sở hữu kênh YouTube hơn 652.000 lượt theo dõi và TikTok 2,1 triệu followers với các nội dung về thiết kế nội thất và phong cách sống thượng lưu.