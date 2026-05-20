Cảnh báo nóng đến những ai hay đặt vé máy bay giá rẻ qua Facebook, Zalo

Công an tỉnh Quảng Ninh đưa tin ngày 19/5, gần đây xuất hiện nhiều tình trạng giả mạo nhân viên bán vé máy bay, đại lý du lịch để chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua hình thức đặt vé máy bay giá rẻ.

Cơ quan chức năng cho biết, các đối tượng thường lập fanpage, website giả mạo các hãng hàng không, công ty du lịch uy tín hoặc đăng tải quảng cáo bán vé máy bay giá rẻ trên Facebook, Zalo, TikTok nhằm thu hút người có nhu cầu mua vé. Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng hình ảnh phòng vé, giấy phép kinh doanh giả, thậm chí thuê chạy quảng cáo, tạo lượt tương tác “ảo”, có “tích xanh” khiến nhiều người nhầm tưởng là đại lý chính thống.

Trang Fanpage giả mạo

Sau khi khách hàng liên hệ đặt vé, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước với lý do “vé ưu đãi số lượng có hạn”. Khi nạn nhân hoàn tất giao dịch, chúng tiếp tục thông báo chuyển khoản “sai cú pháp”, “sai nội dung”, hoặc “lỗi hệ thống”, yêu cầu chuyển lại tiền để xác thực giao dịch và hứa sẽ hoàn trả ngay sau đó. Đáng chú ý, nhiều trường hợp còn bị dẫn dụ truy cập vào các đường link giả mạo hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc để “hỗ trợ hoàn tiền”, “xác minh tài khoản”. Từ đó, các đối tượng chiếm đoạt thông tin ngân hàng, mã OTP, mật khẩu internet banking rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo chỉ nên mua vé qua website chính thức của các hãng hàng không hoặc đại lý uy tín được cấp phép hoạt động

Mới đây, ngày 17/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận trình báo của anh T.X.T (SN 1984), trú tại phường Tuần Châu (Quảng Ninh) về việc bị lừa đảo khi đặt vé máy bay qua mạng xã hội.

Theo trình báo, do có nhu cầu đặt vé máy bay đi TP Hồ Chí Minh, anh T. đã tìm kiếm thông tin trên Facebook và thấy trang “Air Go Việt Nam” quảng cáo chuyên bán vé máy bay nội địa và quốc tế với giá rẻ. Sau khi liên hệ, anh T. được thông báo giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh chỉ 1.720.000 đồng nên đã đồng ý đặt mua và chuyển tiền theo yêu cầu.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng thông báo anh T. chuyển khoản “sai cú pháp”, yêu cầu chuyển lại để xác thực giao dịch và cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền sau đó. Tin tưởng, anh T. tiếp tục thực hiện nhiều giao dịch theo hướng dẫn nhưng các đối tượng vẫn liên tục yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do giao dịch chưa đúng quy định. Chỉ đến khi nghi ngờ bị lừa đảo, anh T. mới đến cơ quan Công an trình báo.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi đặt vé máy bay trực tuyến; chỉ nên mua vé qua website chính thức của các hãng hàng không hoặc đại lý uy tín được cấp phép hoạt động. Tuyệt đối không chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu của người lạ; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc; không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh