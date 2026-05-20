Dàn sao bị camera thường "tóm dính": Hari Won top 1!
Nhan sắc Hari Won khiến netizen khen ngợi quá trẻ trung.
Chiều 20/5, dàn sao Việt gồm Hari Won, Hữu Đằng, Gil Lê và Võ Tấn Phát đã cùng góp mặt tại một sự kiện giải trí thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Giữa dàn khách mời visual sáng bừng, Hari Won nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xuất hiện qua ống kính camera thường với nhan sắc gây chú ý. Không cần filter hay chỉnh sửa cầu kỳ, bà xã Trấn Thành vẫn ghi điểm với làn da căng bóng, nụ cười rạng rỡ cùng visual trẻ trung khó tin ở tuổi ngoài 40.
Trong clip ghi lại tại sự kiện, Hari Won diện outfit sáng màu theo phong cách thanh lịch kiểu Hàn Quốc, kết hợp tóc mái thưa và layout makeup nhẹ nhàng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là qua camera thường, gương mặt nữ ca sĩ vẫn rất tươi tắn, gần như không lộ dấu hiệu tuổi tác. Nhiều netizen để lại bình luận nhận xét Hari Won đúng chuẩn "lão hoá ngược", thậm chí visual hiện tại còn được khen ngày càng nhuận sắc hơn trước.
Hari Won nổi bật qua camera thường tại sự kiện
Hari Won được khen nhan sắc lão hoá ngược, zoom cận cũng không lộ quá nhiều khuyết điểm
Hari Won dễ dàng "vượt ải" camera thường vì nhan sắc rạng rỡ
Không chỉ Hari Won, dàn khách mời nam tại sự kiện cũng nhận được nhiều sự chú ý. Võ Tấn Phát xuất hiện với giao diện "tổng tài", diện suit xanh navy ánh kim cùng mái tóc vuốt dựng sắc nét. Trong khi đó, Gil Lê tiếp tục ghi điểm bởi tạo hình vừa cool ngầu vừa thanh lịch. Hữu Đằng lại gây ấn tượng với hình ảnh nhẹ nhàng, gần gũi trong bộ suit sọc trắng phối sơ mi đen.
Ca sĩ Gil Lê đồng hành cùng Siêu tài năng nhí
Võ Tấn Phát thay thế vị trí của MC Đại Nghĩa
Hữu Đằng góp mặt với vai trò đặc biệt, đáng mong chờ
Sau 4 mùa phát sóng, Siêu Tài Năng Nhí tiếp tục trở lại với mùa 5 và lên sóng từ ngày 30/5 trên HTV7. Chương trình năm nay gây chú ý khi có sự thay đổi ở vị trí giám khảo: Võ Tấn Phát sẽ thay thế Đại Nghĩa, đồng hành cùng Hari Won. Sự kết hợp giữa Hari Won và Võ Tấn Phát được kỳ vọng mang lại màu sắc mới cho chương trình. Nếu Hari Won ghi điểm bởi sự gần gũi, năng lượng tích cực và khả năng tương tác với trẻ nhỏ thì Võ Tấn Phát lại được yêu thích nhờ nét duyên hài hước, hoạt ngôn và khả năng khuấy động không khí.
Đại diện ê-kíp sản xuất cho biết việc chương trình lên sóng đúng dịp hè cũng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là sân chơi giải trí, Siêu Tài Năng Nhí mùa 5 còn hướng đến việc tạo môi trường để trẻ em phát triển năng khiếu, tăng sự tự tin và có thêm những hoạt động tích cực thay vì phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại hay thiết bị điện tử trong kỳ nghỉ hè. Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa này là sự trở lại của nhiều gương mặt từng tham gia các mùa trước. Sau vài năm, không ít tài năng nhí ngày nào nay đã trưởng thành hơn, tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và đạt được những thành tích riêng. Điều này hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi chứng kiến hành trình lớn lên của các em ngay trên sân khấu chương trình.
Ngoài các phần trình diễn tài năng, mùa 5 còn tập trung khai thác yếu tố cảm xúc gia đình nhiều hơn. Theo ê-kíp, mỗi tiết mục không đơn thuần là một phần thi mà còn là câu chuyện về nghị lực, đam mê và hành trình được cha mẹ âm thầm đồng hành phía sau. Đặc biệt, ở khu vực “Phòng siêu nhí”, Hữu Đằng được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố mang lại nhiều cảm xúc nhờ khả năng kết nối tự nhiên với phụ huynh lẫn các thí sinh nhỏ tuổi. Những khoảnh khắc chia sẻ phía sau sân khấu hay câu chuyện gia đình được hé lộ trong chương trình được cho là sẽ tạo nên nhiều phân đoạn lắng đọng bên cạnh không khí vui nhộn quen thuộc.
Ảnh, clip: Đi soi sao đi
