Dàn sao bị camera thường "tóm dính": Hari Won top 1!

Chiều 20/5, dàn sao Việt gồm Hari Won, Hữu Đằng, Gil Lê và Võ Tấn Phát đã cùng góp mặt tại một sự kiện giải trí thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Giữa dàn khách mời visual sáng bừng, Hari Won nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xuất hiện qua ống kính camera thường với nhan sắc gây chú ý. Không cần filter hay chỉnh sửa cầu kỳ, bà xã Trấn Thành vẫn ghi điểm với làn da căng bóng, nụ cười rạng rỡ cùng visual trẻ trung khó tin ở tuổi ngoài 40.

Trong clip ghi lại tại sự kiện, Hari Won diện outfit sáng màu theo phong cách thanh lịch kiểu Hàn Quốc, kết hợp tóc mái thưa và layout makeup nhẹ nhàng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là qua camera thường, gương mặt nữ ca sĩ vẫn rất tươi tắn, gần như không lộ dấu hiệu tuổi tác. Nhiều netizen để lại bình luận nhận xét Hari Won đúng chuẩn "lão hoá ngược", thậm chí visual hiện tại còn được khen ngày càng nhuận sắc hơn trước.

Không chỉ Hari Won, dàn khách mời nam tại sự kiện cũng nhận được nhiều sự chú ý. Võ Tấn Phát xuất hiện với giao diện "tổng tài", diện suit xanh navy ánh kim cùng mái tóc vuốt dựng sắc nét. Trong khi đó, Gil Lê tiếp tục ghi điểm bởi tạo hình vừa cool ngầu vừa thanh lịch. Hữu Đằng lại gây ấn tượng với hình ảnh nhẹ nhàng, gần gũi trong bộ suit sọc trắng phối sơ mi đen.

Ca sĩ Gil Lê đồng hành cùng Siêu tài năng nhí

Võ Tấn Phát thay thế vị trí của MC Đại Nghĩa