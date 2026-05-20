Sếp nữ là "hoa khôi VTV" đình đám một thời, lấy chồng kín tiếng, ở biệt thự đẹp như mơ tại Hà Nội

Từng là gương mặt nổi bật của VTV3 với lối dẫn duyên dáng, thông minh và vẻ đẹp đậm chất Hà thành, Diễm Quỳnh được xem là một trong những "hoa khôi VTV" đình đám nhất thập niên 2000. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và truyền hình, nữ MC giờ đây có cuộc sống kín tiếng nhưng viên mãn bên chồng là kiến trúc sư cùng hai con gái trong căn biệt thự ngập hoa ở Hà Nội.

Không còn xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình như trước, Diễm Quỳnh hiện khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự nghiệp thành công và tổ ấm bình yên, xanh mát như khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành Hà Nội.

Diễm Quỳnh là MC đình đám, "hoa khôi VTV" đời đầu

"Hoa khôi VTV" đình đám giờ là nữ giám đốc VFC

Nhắc đến Diễm Quỳnh, nhiều thế hệ khán giả 8X, 9X vẫn nhớ tới nữ MC có nhan sắc dịu dàng, chất giọng nhẹ nhàng, phong thái trí thức và cách dẫn chương trình thông minh. Tên tuổi của cô gắn với loạt chương trình nổi tiếng như Tạp chí MTV, Trò chơi âm nhạc, Bài hát Việt, Quà tặng âm nhạc, Tuổi đời mênh mông...

Diễm Quỳnh tên đầy đủ là Đặng Diễm Quỳnh, sinh năm 1972 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống ngoại giao. Cha cô là nhà ngoại giao Đặng Nghiêm Hoành, từng giữ chức Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh, cô từng được mời làm việc tại Bộ Ngoại giao, nhưng cuối cùng lại bén duyên với Đài Truyền hình Việt Nam.

Với ngoại hình sáng, khả năng ngoại ngữ tốt cùng tư duy hiện đại, Diễm Quỳnh nhanh chóng trở thành một trong những MC nổi bật nhất của VTV. Thời điểm VTV3 phát triển mạnh các chương trình giải trí dành cho giới trẻ, cô cùng Anh Tuấn từng được xem là "cặp bài trùng" huyền thoại trên sóng truyền hình.

Không chỉ làm MC, Diễm Quỳnh còn tham gia biên tập, sản xuất chương trình và được đánh giá cao ở khả năng quản lý. Năm 2017, cô được bổ nhiệm làm Trưởng ban Thanh thiếu niên VTV6, thay nhà báo Tạ Bích Loan.

Đến tháng 10/2021, Diễm Quỳnh tiếp tục được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), thay đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Đây là đơn vị đứng sau hàng loạt bộ phim truyền hình "gây sốt" như Về nhà đi con, Người phán xử, Hương vị tình thân...

Cuộc sống viên mãn trong biệt thự đẹp như mơ ở Hà Nội

Khác với vẻ sôi động trên sóng truyền hình, ngoài đời Diễm Quỳnh lại chọn cuộc sống nhẹ nhàng, kín tiếng. Chồng cô là một kiến trúc sư hơn cô 4 tuổi và rất ít xuất hiện trước truyền thông. Cả hai có với nhau hai cô con gái.

Nữ MC đình đám VTV từng chia sẻ, ông xã chính là người luôn ủng hộ, tạo điều kiện để cô theo đuổi đam mê truyền hình suốt nhiều năm qua.

Hiện tại, Diễm Quỳnh sống cùng gia đình trong căn biệt thự rộng rãi ở Xuân Mai, Hà Nội. Điều khiến nhiều người ấn tượng nhất không chỉ là kiến trúc hiện đại, mà còn là khu vườn xanh mướt, ngập tràn hoa hồng và cây cối quanh nhà.

Qua những hình ảnh được Diễm Quỳnh chia sẻ, có thể thấy cô dành rất nhiều tâm huyết cho không gian sống. Trước hiên nhà trắng mang phong cách châu Âu là những khóm hồng nở rực rỡ với đủ sắc độ từ hồng phấn đến đỏ thắm. Những bông hoa lớn bung nở tạo cảm giác lãng mạn như khu vườn cổ tích.

Lối đi trong khuôn viên biệt thự được phủ kín cây xanh, xen lẫn các bụi hoa và thảm cỏ mềm mại. Không gian yên bình, trong lành khiến nhiều người liên tưởng tới một khu nghỉ dưỡng ngoại ô thay vì nhà riêng giữa Hà Nội. Trong một bức ảnh được chia sẻ, con gái nhỏ của Diễm Quỳnh thong thả dạo bước giữa khu vườn xanh ngát, tạo nên khung cảnh đầy chất thơ.

Ở tuổi ngoài 50, Diễm Quỳnh vẫn giữ được vẻ trẻ trung, đằm thắm. Nữ MC thường xuất hiện với mái tóc ngắn quen thuộc, nụ cười nhẹ nhàng và phong cách thanh lịch. Trong những khoảnh khắc chụp giữa vườn hồng, cô gây chú ý bởi thần thái dịu dàng, nền nã của người phụ nữ đang có cuộc sống an yên.

Không chỉ yêu hoa, Diễm Quỳnh còn thích làm vườn, chăm cây và tận hưởng những điều bình dị bên gia đình. Cô từng chia sẻ niềm vui lớn nhất sau những giờ làm việc căng thẳng là được trở về nhà, chăm sóc cây cối và ở cạnh các con.