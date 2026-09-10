Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ronaldo vẫn chưa dừng lại, toả sáng chạm cột mốc 979 bàn thắng

| | Lifestyle

Ronaldo chạm mốc 979 bàn thắng, Al-Nassr nhọc nhằn giành 3 điểm.

Cristiano Ronaldo tiếp tục tiến thêm một bước dài trên hành trình chinh phục cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, sau khi lập công giúp Al-Nassr đánh bại Abha với tỷ số 2-1 ở vòng 6 Saudi Pro League rạng sáng nay 10/9.

Bước vào trận đấu trên sân nhà Al-Awwal Park, Al-Nassr chủ động đẩy cao đội hình và liên tục vây hãm khung thành đối phương. Sự ép sân nhanh chóng đem lại hiệu quả ở phút 22. Từ quả phạt góc của Angelo, Ronaldo bật cao chọn đúng điểm rơi đánh đầu hiểm hóc, phá vỡ thế bế tắc cho đội chủ nhà. Đây là pha lập công thứ 979 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha, giúp anh rút ngắn khoảng cách tới cột mốc 1.000 bàn thắng xuống chỉ còn 21 pha ghi bàn. Chỉ ít phút sau, chân sút 41 tuổi suýt chút nữa nhân đôi cách biệt nếu cú dứt điểm của anh không đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

Ronaldo ghi bàn thứ 979 (Ảnh: IGNV)

Ronaldo ăn mừng với các đồng đội (Ảnh: IGNV)

Thế trận áp đảo tiếp tục được Al-Nassr duy trì trong hiệp hai. Phút 58, Abdullah Al Hamddan xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân phải, nâng tỷ số lên 2-0.

Tưởng chừng chiến thắng dễ dàng đã nằm trong tay thầy trò HLV Al-Nassr thì bất ngờ xảy ra ở phút 75. Từ một tình huống cố định, Nabil Fekir thực hiện cú đá phạt trực tiếp đẳng cấp đưa bóng vượt qua hàng rào đi vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Abha. Bàn thắng này giúp đội khách thi đấu hưng phấn hơn và liên tục dồn ép ở những phút cuối trận. Dù vậy, hàng thủ Al-Nassr vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế mong mong manh cho đến khi còi kết thúc vang lên.

Cánh cửa chiến thắng tối thiểu 2-1 giúp Al-Nassr thu về trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, đồng thời chứng kiến phong độ săn bàn bền bỉ của Cristiano Ronaldo trên con đường thiết lập kỷ lục mới.

Kịch bản "điên rồ" nhất sắp xảy ra: Messi và Ronaldo đá chung 1 đội bóng?

Theo Hải Đăng

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một tỉnh có diện tích 6.700 km2 nhưng chỉ hơn 500.000 người sinh sống, sở hữu tới 2 điểm đến được Times vinh danh "đẹp nhất Việt Nam"

Một tỉnh có diện tích 6.700 km2 nhưng chỉ hơn 500.000 người sinh sống, sở hữu tới 2 điểm đến được Times vinh danh "đẹp nhất Việt Nam" Nổi bật

Căn nhà sau khi kết hôn của Phương Oanh

Căn nhà sau khi kết hôn của Phương Oanh Nổi bật

Trấn Thành thông báo khẩn, công khai tin nhắn của 1 Việt kiều Mỹ

Trấn Thành thông báo khẩn, công khai tin nhắn của 1 Việt kiều Mỹ

10:35 , 10/09/2026
Showbiz sắp có hỷ: NTK váy cưới của Minh Hằng và Đông Nhi úp mở về cô dâu tháng 9, dân tình dự đoán loạt tên hot

Showbiz sắp có hỷ: NTK váy cưới của Minh Hằng và Đông Nhi úp mở về cô dâu tháng 9, dân tình dự đoán loạt tên hot

10:25 , 10/09/2026
Việt Nam tính chuyện “hồi sinh” tuyến đường sắt 84 km xuyên 5 hầm, dùng loại ray răng cưa cả thế giới từng chỉ 2 nơi có: Điểm cuối ở độ cao tới 1.500m, nay còn 7km hoạt động

Việt Nam tính chuyện “hồi sinh” tuyến đường sắt 84 km xuyên 5 hầm, dùng loại ray răng cưa cả thế giới từng chỉ 2 nơi có: Điểm cuối ở độ cao tới 1.500m, nay còn 7km hoạt động

10:12 , 10/09/2026
4 chuyên ngành "đắt hàng" nhất Match Day 2026 ĐH Y Hà Nội, có ngành đến STT 85 đã hết suất

4 chuyên ngành "đắt hàng" nhất Match Day 2026 ĐH Y Hà Nội, có ngành đến STT 85 đã hết suất

10:12 , 10/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên