Ronaldo vẫn chưa dừng lại, toả sáng chạm cột mốc 979 bàn thắng

Cristiano Ronaldo tiếp tục tiến thêm một bước dài trên hành trình chinh phục cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, sau khi lập công giúp Al-Nassr đánh bại Abha với tỷ số 2-1 ở vòng 6 Saudi Pro League rạng sáng nay 10/9.

Bước vào trận đấu trên sân nhà Al-Awwal Park, Al-Nassr chủ động đẩy cao đội hình và liên tục vây hãm khung thành đối phương. Sự ép sân nhanh chóng đem lại hiệu quả ở phút 22. Từ quả phạt góc của Angelo, Ronaldo bật cao chọn đúng điểm rơi đánh đầu hiểm hóc, phá vỡ thế bế tắc cho đội chủ nhà. Đây là pha lập công thứ 979 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha, giúp anh rút ngắn khoảng cách tới cột mốc 1.000 bàn thắng xuống chỉ còn 21 pha ghi bàn. Chỉ ít phút sau, chân sút 41 tuổi suýt chút nữa nhân đôi cách biệt nếu cú dứt điểm của anh không đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

Ronaldo ghi bàn thứ 979 (Ảnh: IGNV)

Ronaldo ăn mừng với các đồng đội (Ảnh: IGNV)

Thế trận áp đảo tiếp tục được Al-Nassr duy trì trong hiệp hai. Phút 58, Abdullah Al Hamddan xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân phải, nâng tỷ số lên 2-0.

Tưởng chừng chiến thắng dễ dàng đã nằm trong tay thầy trò HLV Al-Nassr thì bất ngờ xảy ra ở phút 75. Từ một tình huống cố định, Nabil Fekir thực hiện cú đá phạt trực tiếp đẳng cấp đưa bóng vượt qua hàng rào đi vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Abha. Bàn thắng này giúp đội khách thi đấu hưng phấn hơn và liên tục dồn ép ở những phút cuối trận. Dù vậy, hàng thủ Al-Nassr vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế mong mong manh cho đến khi còi kết thúc vang lên.

Cánh cửa chiến thắng tối thiểu 2-1 giúp Al-Nassr thu về trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, đồng thời chứng kiến phong độ săn bàn bền bỉ của Cristiano Ronaldo trên con đường thiết lập kỷ lục mới.