Mbappe tái hiện hành động gây bão của Ronaldo

Trong buổi họp báo mới nhất tại UEFA Champions League, tiền đạo Kylian Mbappé đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông khi thẳng tay dời chai nước giải khát của nhà tài trợ ra khỏi vị trí trước ống kính máy quay ngay khi đang trả lời các câu hỏi.

(Video: MarcaFC)





(Ảnh: Marca)

Hành động này của siêu sao người Pháp ngay lập tức khiến người hâm mộ liên tưởng đến khoảnh khắc gây bão toàn cầu của Cristiano Ronaldo tại EURO 2020. Thời điểm đó, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng từng gây sốt khi chủ động dời hai chai Coca-Cola sang một bên và giơ cao chai nước lọc để gửi đi thông điệp khuyến khích lối sống lành mạnh.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Mbappé gạt bỏ sản phẩm tài trợ đã nhanh chóng được trang tin thể thao MARCA đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội và lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhận được rất nhiều sự quan tâm cùng những phản ứng trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá quốc tế.

Trong buổi họp báo, phát biểu của tiền đạo người Pháp cũng gây sốt vì tính thẳng thắn. Khi phóng viên đặt cậu hỏi liệu anh có tự coi mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại hay không, chân sút sinh năm 1998 khẳng định niềm tin cá nhân nhưng luôn tôn trọng góc nhìn đa chiều:

"Bản thân tôi thì luôn tin là vậy, nhưng đó là quan điểm rất cá nhân. Mỗi người có một góc nhìn riêng, người thì cho là có, người lại bảo không. Đó là cuộc tranh luận và không phải ai cũng phải nghĩ giống tôi".