Nhận định, dự đoán tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha: Mbappe, Yamal xuyên phá

Trận Pháp vs Tây Ban Nha thuộc vòng bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 15/7 (giờ Việt Nam) tại sân AT&T Stadium, Arlington (Mỹ). Opta tính toán tỷ lệ thắng trận Pháp vs Tây Ban Nha với 43,9% khả năng Les Bleus giải quyết trận đấu trong 90 phút. Cơ hội thắng của Tây Ban Nha đạt 29%, còn tỷ lệ hòa là 27,1%.

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026 theo đánh giá của các mô hình dữ liệu dự đoán. Pháp toàn thắng 6 trận, ghi 16 bàn và mới thủng lưới 1 lần. Tây Ban Nha cũng chưa thua, chỉ nhận 1 bàn tại giải và đang sở hữu chuỗi 36 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức.

Thông tin nhanh trận Pháp vs Tây Ban Nha Thời gian: 2h ngày 15/7 (giờ Việt Nam) Sân: AT&T Stadium, Arlington, Mỹ Giải đấu: Bán kết World Cup 2026 Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.



Nhận định bóng đá Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp đi đến bán kết bằng sự vượt trội về chất lượng đội hình so với mọi đối thủ. Đội bóng của Didier Deschamps thắng Senegal, Iraq và Na Uy ở vòng bảng, hạ Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16, vượt qua Paraguay 1-0 rồi thắng Morocco 2-0 tại tứ kết. Họ có đủ kiểu thắng: Áp đảo, chịu va chạm, rồi kết liễu trận đấu bằng khoảnh khắc của Mbappe.

Đội tuyển Pháp đấu với Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026.

Tây Ban Nha không bùng nổ trong suốt hành trình vào chung kết. Sau trận hòa Cape Verde 0-0, La Roja thắng Ả Rập Xê Út 4-0, Uruguay 1-0, Áo 3-0, Bồ Đào Nha 1-0 và Bỉ 2-1. Đội bóng của Luis de la Fuente đã gặp nhiều trận khó khăn ở vòng loại trực tiếp, nhưng vẫn biết cách tìm bàn quyết định ở cuối trận. Rất ít đối thủ tạo ra được mối đe dọa đối với khung thành của Tây Ban Nha.

Pháp không cần giữ bóng nhiều hơn Tây Ban Nha để nguy hiểm. Chỉ một pha mất bóng của La Roja ở giữa sân cũng đủ mở đường cho Mbappe, Dembele hoặc Olise tấn công vào khoảng trống phía sau hàng thủ. Tuy nhiên, Tây Ban Nha hiếm khi để điều đó xảy ra. Ở chiều ngược lại, nhà vô địch châu Âu cũng mang đến cho Pháp thử thách mà họ chưa từng đối mặt tại giải.

Phong độ Pháp

Pháp thắng 6 trận liên tiếp tại World Cup 2026, cân bằng chuỗi thắng dài nhất của chính họ ở giải đấu. Đội bóng này ghi 16 bàn, giữ sạch lưới 3 trận gần nhất và mới nhận 1 bàn thua kể từ đầu giải. Đây là phiên bản Pháp tấn công giàu tốc độ hơn thường lệ, nhưng vẫn không đánh mất khả năng kiểm soát các đoạn cuối trận.

Mbappe dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Mbappe là nhân vật trung tâm. Anh ghi 8 bàn tại World Cup 2026 và nâng tổng thành tích ở sân chơi này lên 20 bàn sau 20 trận. Riêng ở vòng knock-out World Cup, Mbappe đã có 12 bàn, nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Điểm khiến Pháp khó bị bắt bài là Dembele và Olise không chỉ đóng vai phụ. Dembele đã ghi 5 bàn tại giải, còn Olise là cầu thủ giúp Pháp xoay hướng tấn công từ biên phải vào trung lộ. Khi Tây Ban Nha dồn quân khóa Mbappe, khoảng trống cho Olise nhận bóng giữa các tuyến có thể xuất hiện.

Phong độ Tây Ban Nha

Tây Ban Nha vào bán kết World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Đội bóng này thắng 5 trận liên tiếp sau lượt mở màn và chỉ còn cách chuỗi thắng tốt nhất của chính họ tại World Cup đúng 1 trận.

Sức mạnh của Tây Ban Nha không chỉ nằm ở kiểm soát bóng. Họ đã thắng nhiều kiểu trận khác nhau: ghi 4 bàn trước Ả Rập Xê Út, đánh bại Uruguay và Bồ Đào Nha bằng tỷ số 1-0, rồi vượt qua Bỉ trong trận duy nhất họ thủng lưới tại giải. Unai Simon mới nhận 1 bàn sau 6 trận và lập kỷ lục thời gian giữ sạch lưới liên tục lâu nhất lịch sử giải đấu.

Hàng công Tây Ban Nha không bùng nổ nhưng luôn có nhiều mối đe dọa khi tăng tốc. Oyarzabal ghi 4 bàn, Lamine Yamal liên tục tạo đột biến bên phải, còn Dani Olmo hoặc Fabian Ruiz có thể kéo trung vệ Pháp ra khỏi vị trí. Tây Ban Nha không cần đá vội, nhưng họ phải chính xác hơn ở pha xử lý cuối nếu không muốn bị kéo vào thế đấu khoảnh khắc với Mbappe.

Những pha đột phá và kiến thiết ở cánh phải của Yamal vẫn rất quan trọng với đội tuyển Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp có một số dấu hỏi ở trục phòng ngự và tuyến giữa. William Saliba và Dayot Upamecano từng vắng mặt ở buổi tập cuối tuần, nhưng khả năng ra sân vẫn tích cực. Aurelien Tchouameni đã nghỉ 2 trận gần nhất vì chấn thương, trong khi Manu Kone cũng gặp vấn đề đầu gối. Mbappe bị thay ra ở trận gặp Morocco nhưng khẳng định thể trạng ổn.

Tây Ban Nha có lực lượng dễ chịu hơn. Nico Williams và Yeremy Pino đã trở lại thể trạng thi đấu, còn Victor Munoz vẫn bỏ ngỏ khả năng góp mặt. Pedri và Mikel Merino đều có thể cạnh tranh suất đá chính, nhưng Fabian Ruiz nhiều khả năng được giữ lại sau khi ghi bàn trước Bỉ.

Đội hình dự kiến Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha

Dự đoán Pháp - Tây Ban Nha: Đội nào thắng?

Opta tính toán tỷ lệ thắng trận Pháp vs Tây Ban Nha nghiêng nhẹ về Les Bleus, nhưng khoảng cách 43,9% - 29% không đủ lớn để xem đây là cặp đấu lệch. Tây Ban Nha có ưu thế kiểm soát bóng, chuyền ngắn và khả năng giảm nhịp trận đấu.

Tuy nhiên, Pháp không cần quan tâm đến tỷ lệ kiểm soát bóng. Đội bóng này nguy hiểm hơn ở các pha tăng tốc ít chạm, đặc biệt khi Mbappe, Dembele hoặc Olise nhận bóng trước hàng thủ chưa kịp ổn định của đối thủ. Khi gặp đội bóng có hàng phòng ngự lùi sâu, khoảnh khắc đột phá hoặc sút xa của bất kỳ cầu thủ nào trong bộ tứ tấn công cũng có thể giúp đội tuyển Pháp tạo ra khác biệt.

Số cú sút có thể không quá cao vì cả hai đội đều phòng ngự tốt. Pháp mới thủng lưới 1 bàn sau 6 trận, Tây Ban Nha cũng chỉ nhận 1 bàn tại giải. Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức trung bình khá, do hai hàng công đều có cầu thủ xử lý tốt trong vùng cấm.

Thống kê trước trận Pháp vs Tây Ban Nha đáng chú ý Pháp toàn thắng 6 trận tại World Cup 2026, ghi 16 bàn và mới thủng lưới 1 lần. Đội tuyển Pháp thắng 17 trong 20 trận gần nhất tại World Cup, với 2 trận hòa và 1 thất bại. Pháp thắng 19 trong 22 trận knock-out World Cup gần nhất. Mbappe ghi 20 bàn sau 20 trận World Cup; riêng vòng knock-out, anh có 12 bàn. Ousmane Dembele ghi 5 bàn tại World Cup 2026, là cầu thủ Pháp thứ ba đạt mốc này trong một kỳ giải sau Just Fontaine và Mbappe. Tây Ban Nha bất bại trong 36 trận gần nhất tính trong thời gian thi đấu chính thức, với 27 chiến thắng và 9 trận hòa. Tây Ban Nha mới thủng lưới 1 bàn sau 6 trận tại World Cup 2026. Tây Ban Nha thắng 7 trong 10 lần đối đầu gần nhất với Pháp, hòa 1 và thua 2.



