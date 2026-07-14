Công an khẩn trương xác minh giao dịch 1,4 tỷ đồng không rõ nguồn gốc phát sinh trong tài khoản Trần Thị Hiên SN 1971

Ngày 13/7, Công an xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, giúp đỡ người dân nhận lại số tiền hơn 1,4 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chị Trần Thị Hiên, sinh năm 1971, trú tại xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình bất ngờ nhận được số tiền hơn 1,4 tỷ đồng chuyển đến tài khoản cá nhân của chị nhưng không rõ người gửi. Nghi ngờ có thể số tiền trên do người khác chuyển nhầm, chị Hiên đã nhanh chóng đến Trụ sở Công an xã Đồng Thịnh trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đồng Thịnh đã khẩn trương phối hợp với Ngân hàng liên quan cùng các đơn vị chức năng tiến hành xác minh và làm rõ chủ sở hữu số tiền trên là anh Trần Tấn Hữu T, sinh năm 1979, trú tại tỉnh Tây Ninh.

Công an xã Đồng Thịnh kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Sau khi hoàn tất việc xác minh, Công an xã Đồng Thịnh đã hướng dẫn anh Trần Tấn Hữu T thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận lại đầy đủ số tiền của mình. Nhận lại được tài sản, anh T bày tỏ sự vui mừng, xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị Hiên và lực lượng Công an xã Đồng Thịnh đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ anh.

﻿Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an